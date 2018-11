Die Pergola am Anglerheim liegt auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern auf Gemeindegrund und überbaut sowohl das Regenüberlaufbecken als auch den Sammelkanal, der vom Becken zum Hauptsammler in der Hauptstraße verläuft. Jetzt muss sie weg. Foto: sti

Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Bürgermeister Simon Michler drückte es vorsichtig aus: "Der Dienstweg wurde nicht ganz eingehalten", sagte er, als er am Mittwoch einen Tagesordnungspunkt in der Gemeinderatssitzung umschrieb, der den Anglerverein Edingen betraf. Beziehungsweise eigentlich dessen Pächter. Dieser habe, so steht es in den Sitzungsunterlagen, "mit Wissen des Verpächters", das ist der Anglerverein Edingen, im unmittelbaren Anschluss an den Biergarten eine Pergola mit den Maßen von 18,40 mal 4,36 Meter errichtet.

Diese Pergola liegt aber auf einer Fläche von rund 40 Quadratmetern auf Gemeindegrund und überbaut sowohl das Regenüberlaufbecken als auch den Sammelkanal, der vom Becken zum Hauptsammler in der Hauptstraße verläuft. Und: Es liegt keine Baugenehmigung vor. Das Landratsamt, das aufmerksam geworden war, verlangte daher von der überraschten und nicht informierten Gemeinde einen entsprechenden Antrag, den diese an den Anglerverein weitergab.

Im Prinzip, so führte Bauamtsleiter Horst Göhrig aus, sei 2013 bereits der erste Schritt zum Bau gemacht worden. Seinerzeit hatte der Gemeinderat den Bau eines Geräteraums genehmigt, der bereits Gemeindegrund in Anspruch nahm. Auf dem Geräteraum wurde schließlich eine Gartenwirtschaft angelegt und nun eben eine Pergola, die noch weiter auf das Gemeindegrundstück rückt.

Das verärgerte den Gemeinderat: "Wir sind geneigt, uns so nicht auf der Nase herumtanzen zu lassen", sagte Markus Schläfer (CDU), und erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass die Angler in Edingen ja auch zugesagt hätten, sich um die Pflege der Fischkinderstube kümmern zu wollen, wovon sie nun auf einmal nichts mehr wissen wollten (die RNZ berichtete). "Das darf nicht mehr vorkommen. Aber die Alternative wäre ein Abbruch", sagte Bürgermeister Simon Michler, der willens war, dem Verein eine "zweite Chance" zu geben. Vonseiten der UBL erklärte Klaus Merkle, der Verein "tanzt uns auf dem Kopf herum".

Zugleich erkundigte er sich, ob die Angler nicht vor Jahren mit kommunaler Förderung einen Jugendraum errichtet hätten, der jetzt anderweitig verpachtet sei. Das würde bedeuten, dass der Verein Pacht für Gelände erhalte, das ihm gar nicht gehöre. Und schließlich, so Merkle, falls am Regenüberlaufbecken irgendwas passiere, werde die Gemeinde vielleicht noch zu Schadensersatz herangezogen, wenn sie das Ganze jetzt genehmige."Es ist ein starkes Stück, das uns der Anglerverein hier abverlangt und kein kooperatives Verhalten der Vereinsverantwortlichen", sagte Bernd Grabinger (CDU), der eine klar geregelte Pachtvereinbarung zwischen Gemeinde und Verein forderte. Allerdings votierte er später gegen den Abriss der Pergola.

Im Namen der SPD sprach Michael Bangert vom "Spannungsfeld zwischen Ehrenamt und Vorschriften, an die wir uns alle halten müssen". OGL-Sprecher Thomas Hoffmann rügte das "unmoralische Verhalten", erklärte aber, im Prinzip sei das Projekt ja genehmigungsfähig. Innerhalb der Fraktionen fiel das Votum unterschiedlich aus. Bei vier Ja-Stimmen, sechs Enthaltungen und sechsmal Nein für die benötigten Befreiungen, bleibt dem Verein nun nichts anderes übrig, als die Pergola abzureißen.

"Unser Pächter hat das eigenmächtig errichtet und der Anglerverein steht am Pranger", sagte Vereinsvorsitzender Hans-Jürgen Weißling auf RNZ-Nachfrage. Der Pächter, eine GmbH, die inzwischen Konkurs gegangen sei, habe das initiiert. "Ich bin nicht erschüttert. Das Ganze war als Schattenspender gedacht, aber wenn es weg muss, machen wir es weg", so Weißling.