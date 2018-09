Es hätte so idyllisch sein können: RNZ-Fotograf Bernhard Kreutzer konnte sich Rainer Ziegler als Angler am Neckar jedenfalls sehr gut vorstellen. Fotomontage: Kreutzer

Ladenburg. (lue) Nein, als Ladenburger Bürgermeister hat man es wahrlich nicht immer leicht. Eine Sitzung jagt die nächste, ein Termin folgt auf den anderen. Und wenn das Stadtoberhaupt eigentlich mal frei hätte, kommen die "Ladeberger Ratze" um die Ecke. Und das gleich sechsmal. Jahr für Jahr testen die Karnevalisten das Stadtoberhaupt auf Herz und Nieren. Rainer Ziegler ist für den Schabernack immer zu haben, macht zu manch bösem Spiel immer gute Miene. In dieser Saison dürfte sein Blick allerdings ein wenig starr geworden sein. Nicht wegen des sechsten Gebots, das ihm die Ratze auferlegt hatten. Das schien machbar.

Eigentlich sollte Ziegler unter Anleitung des Angelsportvereins einen dicken Fisch aus dem Neckar ziehen. Wohlgemerkt eigentlich. "Ratze" und Ziegler hatten aber nicht mit dem wiehernden Amtsschimmel, sprich der Bürokratie, gerechnet. Da das Stadtoberhaupt nicht die erforderliche Zulassung besitzt, um im Neckar angeln zu dürfen, wird aus der Aktion nichts. Die Absage war der Stadtverwaltung gestern sogar eine Pressemitteilung wert. Dort stand schwarz auf weiß: "Die Ausführung des Gebots in allen Einzelheiten ist jedoch aus verschiedenen Gründen nicht möglich."

Auf Beutezug wird Ziegler dennoch gehen. In schlichtem Amtsdeutsch kündigte die Verwaltung nämlich an, "die Angel zusammen mit Mitgliedern des Angelsportvereins, aber zu einem anderen, kommunal interessanten Zweck einsetzen." Mit anderen Worten heißt das: Im Hinblick auf den Zustand des Teichs im Reinhold-Schulz-Waldpark soll "bei einem Probefischen mit Wiedereinsetzen der eventuell gefangenen Fische in den Teich oder bei größeren Fischen in den Neckar der Fischbesatz im Waldpark-Teich" untersucht werden. Diese Aktion findet am Donnerstag, 27. September, ab 17 Uhr am Teich im Waldpark statt. Wie die Stadt mitteilte, werden die Ratze für die "hoffentlich zahlreichen" Zuschauer eine Sektbar mit Ausschank gegen Spende zugunsten der im Waldpark angesiedelten Kinderbetreuung "Pfiff" aufbauen.