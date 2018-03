Weinheim. (wei) Karl-Christian Gessner weiß jetzt immer gleich, wo er welche Artikel einkaufen kann. Denn der Tiefbauingenieur des Weinheimer Tiefbauamtes kennt nun alle Geschäfte der Weinheimer Fußgängerzone auch von innen. Gessner, der im Rathaus den Ausbau der Fußgängerzone betreut, besuchte diese Wochen jeden einzelnen aktuell betroffenen Einzelhändler der Einkaufsmeile, um mit ihm den Baufortschritt der Arbeiten zu besprechen. Die Geschäftsleute, so Gessner, haben das Weinheimer Tiefbauamt in seinen Plänen bestärkt.

Denn im Rathaus wurde jetzt unter Federführung von Tiefbauamtsleiter Karl-Heinz Bernhardt mit der Baufirma ein Konzept entwickelt, um die Bauabläufe in der Fußgängerzone zu optimieren. Die ausführende Baufirma Gärtner setzt das Konzept unter Hochdruck um. "So bin ich zuversichtlich", so Bernhardt, "dass wir wie geplant bis Ende Juli mit diesem Bauabschnitt am Windeckplatz fertig sind". Wesentliche Änderung: Gärtner wird gleichzeitig mit drei Trupps arbeiten. Zwei Arbeiterkolonnen sind für die Pflasterarbeiten zuständig, auch werden Samstage und Brückentage im Mai genutzt, denn seit den Anfängen der Baustelle gibt es immer noch ein paar Tage Verzug aufzuholen.

Parallel zu den Pflasterarbeiten arbeitet sich aber jetzt noch ein weiterer Bautrupp mit Erdarbeiten an der westlichen Seite der Fußgängerzone Meter für Meter voran. Diese Männer bereiten Schächte, Baumpflanzgruppen, Schotterschichten und ähnliches vor; sie bereiten den Untergrund für das Granitpflaster. Damit wird die anfangs strikte Einteilung in einzelne Bauabschnitte flexibler gestaltet, um rascher voranzukommen. "Es freut uns", so Bernhardt, "dass wir mit diesem Schritt bei den Geschäftsleuten auf Verständnis gestoßen sind".

Bis in der Woche vom 7. Mai soll der nächste Bauabschnitt (von Grimminger bis Buchhandlung "Schäffner") fertiggestellt sein, dann wandert die Baustelle weiter Richtung Windeckplatz. Gleichzeitig werden Erdarbeiten im nächsten Bauabschnitt schon begonnen.

Jeden Donnerstag in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr findet auch ein "Jour Fixe" statt, in dem die Anlieger des jeweiligen Bauabschnitts ihre Anregungen einbringen können. Im Bürger- und Ordnungsamt in der "Weinheim Galerie" am Dürreplatz (3. OG, Zimmer 306) wird Karl-Christian Gessner, der zuständige Mitarbeiter im Weinheimer Tiefbauamt, als Ansprechpartner persönlich und telefonisch unter 0 62 01 / 82 493 zur Verfügung stehen.

Grundsätzlich stehen die Mitarbeiter des Tiefbauamtes, wie zu Beginn der Maßnahme bereits mitgeteilt, für individuelle Absprachen und Fragen der Anlieger bereit. Entweder Amtsleiter Karl-Heinz Bernhardt unter 0 62 01/82 264 und per Mail unter k.-h.bernhardt@weinheim.de oder Karl-Christian Gessner unter 0 62 01/82 402 oder per Mail unter k.-c.gessner@weinheim.de.