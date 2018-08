Keine verschlossenen Türen, sondern weit geöffnete erwarten die Besucher beim Fest 'Rund ums Schloss', das nun unter dem Namen 'Around the Castle' firmiert. Foto: Kraus-Vierling

Edingen-Neckarhausen. (sti) "Around the Castle", wie jetzt erstmals auf Englisch beworben, feiert der Kulturring Neckarhausen am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Juli, sein traditionsreiches Straßenfest "Rund ums Schloss".

Auf der verkehrsgesperrten Hauptstraße in der Ortsmitte, im malerischen Schlosshof sowie auf dem Vorplatz des Freizeitbades nebst großem Parkplatz laden die örtlichen Vereine zum 31. Mal zu einem echten Schlemmer-Marathon ein. Da gibt es die verschiedensten, meist seit vielen Jahren bewährten Spezialitäten, von herzhaften Grilladen bis zu französischen Crêpes-Kreationen, oder vom Eintopf mit Dampfnudeln, über Zwiebelsteaks bis zu Gyros oder Handkäs mit Musik. Auch Kaffee und Kuchen sowie manch andere süße Leckerei warten auf die Festhungrigen. Daneben gibt es ein Rahmenprogramm mit Schwerpunkt auf stilistisch vielfältiger Livemusik.

Die drei Startschüsse am Samstag um 16 Uhr liefern in gewohnt ohrenbetäubender Manier die Schützen der SG 1937 mit ihrer Böllerkanone; anschließend sticht Bürgermeister Roland Marsch flankiert von Kulturringsvorsitzendem Markus Schläfer sowie lokaler und regionaler Prominenz das Gratis-Bierfass an. Der musikalische Auftakt des Straßenfests wird volkstümlich, wenn nämlich der beliebte Musikstammtisch Seckenheim zu Ziehharmonikas, Saxofon, Gitarren und anderen Instrumenten greift. Rock, Pop und Soul für Bauch und Beine liefert ab 20 Uhr die Partyband Pus'h, mit der stimmstarken Frontlady Tamara Pusch und Keyboarder Helmut "Jim" Knopf als Lokalmatadoren. Das Sonntagsprogramm beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rasen im Schlosspark. Dann geht's zum Frühschoppen in die Zelte und an die Stände der Vereine, mit nahtlosem Übergang zum Mittagessen. Im Schlosshof spielt dazu das Blasorchester der Musikvereinigung 1923 Neckarhausen. Abends dann spielen auf der Schlosshof-Veranda die "Heidelberg JazzMen", während sich draußen auf der Bühne an der Hauptstraße die ortsansässigen Bands "Teamplay" mit Rock, Pop und Jazz sowie "Friday Underground" mit "Rockmusik hand- und selbstgemacht" ins Zeug legen.

Parallel zum großen Straßenfest heißt es in der ehemaligen Orangerie im Schlosspark "Malschüler stellen aus": Die Teilnehmer eines Aquarellkurses von VHS-Leiter Michael Huber zeigen hier ihre besten Bilder. Eröffnung ist am Samstag um 15 Uhr.

