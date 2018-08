Von Günther Grosch

Weinheim. Durch den "Suezkanalweg" fließt - ausgenommen bei Starkregen - zwar kein Wasser; dafür aber ist er insbesondere im Bereich der nur zweieinhalb Meter hohen Bahnunterführung sehr eng bemessen. Hier passen zwei Wagen kaum aneinander vorbei. Und für Fußgänger ist der "Kanal" wegen seiner knapp einen Meter schmalen Gehwege darüber hinaus auch noch gefährlich.

Und auch eine dunkle Mauer sowie eine von der Firma Naturin-Viscofan ursprünglich zur Konfektionierung (im weitesten Sinne: Fertigstellung) ihrer Ware genutzte, aber bereits seit 1990 leer stehende Produktionshalle bieten keinen schönen Anblick.

All diese Missstände sollen jedoch bald der Vergangenheit angehören. "Das Areal wird luftiger, freier, offener, freundlicher und sicherer", so der Naturin-Leiter fürs Personal- und Sozialwesen, Uwe Seehaus, kürzlich im Gespräch mit der RNZ. Wand und Halle werden abgerissen, durch eine 80 Zentimeter hohe "L-Stein-Fassade", einen lichtdurchlässigen Metallzaun, die Einrichtung von "Peitschenlampen" sowie das Anlegen eines neuen, rund 200 Stellplätze umfassenden Firmenparkplatzes für Naturin-Mitarbeiter ersetzt.

Sven-Patrick Marx, Amtschef für Stadtentwicklung im Rathaus, steuert weitere positive Nachrichten bei. In Zusammenarbeit mit der Stadt, die einen wichtigen Grundstücksstreifen erworben hat, wird der 120 Meter lange Gehweg auf der Südseite des Suezkanalwegs auf zwei Meter verbreitert. Marx: "Der Gehweg macht künftig auch den Begegnungsverkehr zum Beispiel zwischen zwei Kinderwagen möglich, ohne dass jemand auf die Fahrbahn ausweichen muss."

Den Hintergrund des Bauvorhabens erläuterten Christof Grätz vom "Weisenburger Projekt", und Harry Fett, Geschäftsführer der in Weinheim ansässigen Immobiliengesellschaft "immoplan". Demnach wird der jetzige Naturin-Firmenparkplatz auf das 6500 Quadratmeter umfassende Gelände der ehemaligen Produktionshalle verlegt. Auf dem bisherigen Parkplatz wiederum soll bis Sommer 2017 der dritte Abschnitt des Wohnbauprojekts "Unter den Burgen" mit 22 Reihen- und Doppelhäusern sowie Garagen und Stellplätzen entstehen. Die Wohnfläche der Reihenhäuser liegt zwischen 134 und 147 Quadratmetern. Hinzu kommen 45 bis 51 Quadratmeter Nutzfläche. Die Versorgung mit Nahwärme übernehmen die Stadtwerke.

Die zwischen 331 und 369 Euro pro Quadratmeter angesiedelten Grundstückspreise sollen vor allem junge Familien anlocken, so Harry Fett. Das Investitionsvolumen für den dritten Abschnitt beziffert der "immoplan"-Geschäftsführer auf annähernd siebeneinhalb Millionen Euro. Dass man mit dem "Weisenburger Projekt" einen zuverlässigen Partner an der Seite wisse, so Harry Fett, unterstreiche die Tatsache, dass die Rastatter Firma rund 1800 Wohnungen pro Jahr erstellt. Für die notwendige Verkehrsberuhigung sorgen die Ausweisung der Elserstraße als Spielstraße sowie zusätzliche Parkflächen. Während die Tiefbau- und Kanalarbeiten noch in diesem Jahr beginnen, rechnen die Projektentwickler für Ende Mai mit dem Start der Hochbauarbeiten.

Mit Abschluss des dritten Bauabschnitts entstehen insgesamt 80 Wohnungen, in denen annähernd 250 Menschen leben sollen: "Als Ganzes ergibt sich ein Bereich mit viel Wohnqualität und Wohnkomfort, der durch einen eigenen Quartiersplatz aufgewertet wird", so Harry Fett.

"Zunächst aber geht es jetzt erst einmal an die Umsiedlung des Mitarbeiterparkplatzes", rückt Naturin-Personaler Seehaus das eigene Vorhaben noch einmal in den Vordergrund. Gut die Hälfte soll noch in diesem Jahr, der Rest bis März 2016 "beparkbar" sein. Rund 900 000 Euro sind hierfür veranschlagt. Zusätzlicher Anreiz für umweltbewusste "Naturiner": "Wir schaffen separate, vor Diebstahl geschützte Stellplätze für Zweiräder."