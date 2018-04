Weinheim. (wei) Die Altstadtkerwe ist eine Symbiose zwischen Brauchtum und Straßenparty. Da gibt es Zünftigkeit, Tradition und kurpfälzisch-bergsträßer Geselligkeit auf der einen Seite. Da gibt es aber auch den brodelnden Marktplatz, die spanische Musik auf der Schlossterrasse, die Livemusik auf dem Hutplatz und in anderen Ecken und Höfen der Altstadt - und den Autoscooter zwischen Natursteinmauern und das 34 Meter hohe Riesenrad neben dem "Roten Turm".

Die Bandbreite macht die Kerwe vom Freitag, 9. August bis Montag, 12. August, die größte an der Bergstraße, zum besonderen Erlebnis. Die Musikkapelle Gorxheimertal spielt in diesem Jahr zur Eröffnung auf, wenn Oberbürgermeister Heiner Bernhard vom Balkon des Alten Rathauses am Marktplatz freitags um 16.30 Uhr die Kerwe ausruft.

Das Kerwehaus mit dem prächtigen alten Torbogen steht wieder im Mittelpunkt des Brauchtums, wenn dort am gleichen Tag um 18 Uhr der "Lange Tisch" für die Ehrengäste und die Freunde aus den benachbarten Kerwe- und Heimatvereinen aufgebaut wird. Das Kerwehaus hat musikalisch aufgerüstet: Sonntags spielen dort "The Alien Brainsuckers". Die große Rutsche führt bis Montagabend wieder hinab ins Gerberbachviertel, wo urige Straußwirtschaften mit interessantem Livemusik-Programm locken: Im "Mesé-Haus" (Ratskeller) wird gerockt, unter anderem mit "Full Spin" und Jail-Break"

Auf dem Hutplatz tritt am Sonntag die Beatlegende "The Monks" auf. Am Kerwemontag geben "The Midnight Tokers" im Ratskeller ein musikalisches Heimspiel - um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Live-Musik gibt es auch auf der Terrasse von "Hutter im Schloss".

Auch anderswo reiht sich ein Programmpunkt an den anderen. Neu dabei ist zum Beispiel das Evangelische Kinder- und Jugendwerk am Eingang in die Stadtmühlgasse. Dort wird auch der Innenhof des Ulner'schen Stifts mit einer Straußwirtschaft wiederbelebt. Einen neuen bewirtschafteten Hof mit einer Caipirinha-Bar gibt es in der Amtsgasse, der Rabenhaupt'sche Hof in Münzgasse ist auch wieder dabei, neue Lokalitäten liegen in der Grabengasse 3 ("Die Kerwespenglerei") und in der Hauptstraße (im Hof des Einrichtungsgeschäftes "Baron"). Erstmals dabei mit einem Weinwagen ist zudem die Schriesheimer Winzergenossenschaft vor dem Germania-Zelt.

Der Kunsthandwerkermarkt im Gerberbachviertel, die "Nacht der 1000 Lichter" am Samstag im Schlosspark, die Gerberbachregatta am Montag, das sind die traditionellen Programmpunkte.