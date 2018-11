Von Marion Gottlob

Weinheim. Fast jede Gemeinde und größere Stadt kennt das Problem: Manchmal finden gleich mehrere Feste an ein- und demselben Wochenende statt - und die Veranstalter geraten sich fast in die Haare. So war es auch in Weinheim. Schon seit rund 20 Jahren gibt es in der Zweiburgenstadt den Altstadt-Lauf der TSG Weinheim am ersten Samstag im Mai, also heuer am 4. Mai - der Termin ist mit weiteren Sportereignissen in der Region genau abgestimmt.

Bis zu 500 Läufer werden erwartet, dazu gibt es den Lauf für die Jugendlichen und die "Bambini". Als die Veranstalter nun vom Mukoviszidose-Fest erfuhren, das ebenfalls am 4. Mai startet, waren sie zunächst nicht erfreut: "Bei uns herrscht Halligalli. Dieses andere Fest geht unter", hieß es. Unter anderem befürchtete man akustische Probleme. Die Musikbands, die beim Mukoviszidose-Fest auftreten, könnten die Moderation des Laufs stören, und umgekehrt würden die Megafonansagen für die Zuschauer des Sportevents den Ablauf des "Muko-Festes" beeinträchtigen, lauteten die Bedenken. Kurz vor Ostern hatte Kathrin Gemm, Organisatorin des Mukoviszidose-Festes, sogar die Sorge, dass ihr Fest gar nicht stattfinden könnte. Zumindest nicht im Atrium, wie geplant. Aber wo sonst? Schließlich hat auch sie einige größere Attraktionen zu bieten.

Sieben Bands treten auf, es gibt Fachvorträge, ein Kinderprogramm. Am Sonntag, 5. Mai, wird die Münchner Schauspielerin Michaela May ("Polizeiruf 110) zur Autogrammstunde erwartet. Kathrin Gemm arbeitet als Physiotherapeutin und behandelt Patienten, die an Mukoviszidose leiden. Sie hat den Verein "LebensReise" gegründet, der den Kranken Segeltörns auf dem Meer ermöglicht. Jetzt will der Verein sein einjähriges Bestehen mit dem zwei Tage andauernden Fest (4. und 5. Mai) feiern.

Zwar ist die Stadt Weinheim weder für das Sportereignis noch für das Mukoviszidose-Fest zuständig. Dennoch war Pressesprecher Roland Kern vorab bemüht, die Wogen zu glätten: "Darüber muss man reden. Das kriegen wir hin", versprach er. Und tatsächlich: Thomas Geißler, Abteilungsleiter des Bereichs Leichtathletik bei der TSG, lenkte ein: "Ich will zwar nicht in Harmonie schwelgen. Aber es muss keiner den Stecker ziehen." Auch deshalb nicht, weil der Altstadt-Lauf nicht wie früher am Atrium startet, sondern am Dürreplatz, rund 200 Meter Luftlinie von der anderen Veranstaltung entfernt. "Da gibt es Spielräume", sagt Geißler.

Kathrin Gemm sagt: "Ich bin als Veranstalterin ein Neuling. Es ist das erste Mal, dass ich ein so Ereignis organisiere." So habe es passieren können, dass sie ihren Termin parallel zum Altstadt-Lauf festlegte. Inzwischen ist klar, dass ihr Fest im Atrium stattfinden kann und ihre Gäste rechtzeitig kommen sollten, um sich zurechtzufinden. Während des Altstadtlaufs, also von circa 15.30 bis 19 Uhr, werden im Atrium aber keine Bands auftreten. Und Kathrin Gemm wird mit der Polizei sprechen, damit die Bands ihre Ausrüstung anliefern dürfen. Man sieht: Jeder Anfänger muss lernen. Ein Lob gebührt aber auch den TSG-Veranstaltern, die sich mit dem "Neuling" einigen. So kann das Miteinander in einer Kommune gelingen.