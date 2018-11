Von Anja Stepic

Hirschberg-Leutershausen. "Kommen Sie eigentlich gerne nach Hause?" Das ist das erste, was Dr. Rainer Müller brennend interessiert, als er gemeinsam mit Roswitha Wagner für den Runden Tisch Kultur zu Gast bei Manfred und Ellen Volk in der Leutershausener Mittelgasse 8 ist.

Die direkte Einstiegsfrage zielt ganz bewusst auf den Wohlfühl- und Identifizierungsfaktor ab, der bei einem Haus mit solch historischem Flair doch sicherlich sehr hoch sein müsse.

"Wir wollen gar nicht mehr weg", bestätigt Manfred Volk schmunzelnd. In der Tat fühlen er und seine Frau sich beide stark verbunden mit ihrem Haus, das seit Generationen in Familienbesitz ist.

Das Anwesen, das 1726 erstmals erwähnt wurde, entstammt der Familie von Ellen Volk, einer geborenen Krebs. Das Haus war das Elternhaus ihrer Mutter und Großmutter, einer geborenen Weingärtner und verheirateten Koch. Ellen Volk selbst wuchs in der Großsachsener Breitgasse neben der Alten Schule auf, Ehemann Manfred ist gebürtiger Heisemer.

Studium und Beruf führten die Volks dann zunächst nach Hessen, wo auch die gemeinsamen Kinder geboren wurden.

In dem Haus in der Mittelgasse lebte zuletzt nur noch die Großmutter. Nach deren Tod stand das Haus leer. "Ich wollte unbedingt wieder heim", erzählt Ellen Volk und blättert in dem eindrucksvollen Fotobuch auf dem Küchentisch, das die Geschichte des 1984 begonnenen Umbaus erzählt.

Wo heute zwischen rustikalen Möbeln noch das urige Eichengebälk des alten Fachwerks durchscheint, war vor 30 Jahren nichts als Baustelle.

Bis etwa 1960 gab es auch auf diesem Anwesen eine Vollerwerbslandwirtschaft mit Obst-, Wein- und Tabakanbau. Wo einst der Misthaufen war, wächst heute eine prächtige Linde im Hof. Riesige Töpfe mit Oleander und Engelstrompeten, Bananen und Zitrusfrüchten zieren das einst völlig verbaute Grundstück. Tabakscheunen, Schweine- und Kuhställe lagen hier einst dicht an dicht beieinander. So kommt es auch, dass das Haus zwei unterschiedliche Ansichten aufweist. Zur Straße hin zeigen sich viele kleine Fenster, nach hinten wird die Fassade durch die einstigen Anbauten sehr schlicht.

Möglicherweise hatte das Haus auch eine jüdische Geschichte. 1847, zu einer Zeit, als der Anteil der jüdischen Bevölkerung Leutershausens sehr hoch war, wird hier ein Ignatz Sattler erwähnt.

Und auch neuere Geschichte wurde in diesem Haus geschrieben, denn bei einem der ersten Straßenfeste wurde hier im Hof womöglich der Grundstein für den heutigen Partnerschaftsverein gelegt.

Müller ist die Begeisterung von den Augen abzulesen. "Historisch zum Anfassen nahe" - genau das ist seine Vision eines mit dem ganzen Charme seiner Vergangenheit im 21. Jahrhundert angekommen Ortsbildes.

Als Bauingenieur und dank fachkundiger Verwandtschaft hat Manfred Volk vieles in Eigenregier machen können. Ohne die früher noch gewährten Zuschüsse der Gemeinde hätten die Volks einen solchen, den historischen Charakter erhaltenden Umbau jedoch finanziell nicht stemmen können. Für den Runden Tisch Kultur ein brennendes Thema, in das allmählich Bewegung kommt. So hat die Gemeinde mittlerweile ein Architektenbüro beauftragt zu katalogisieren, welche Ecken in den alten Ortskernen ortstypisch und erhaltenswert sind. Ein sicherlich wichtiges Kriterium für die Vergabe zukünftiger Fördergelder.

"Wenn der Wille gewachsen ist, die alten Ortskerne zu erhalten, dann ist alles zu schaffen", so ist sich Müller sicher.