Von Philipp Weber

Weinheim. Was als Erstes auffällt, sind die Bücher. Romane, Reisebände, Werke von Wissenschaftlern. Dazwischen die Fotos der Kinder und Enkel. Doch beim Besuch der RNZ im Heim von Albrecht Lohrbächer (70) handeln die Gespräche weder von Literatur, noch von Familienglück.

Es geht um das seit 28 Jahren währende Engagement, das den früheren evangelischen Schuldekan bis heute prägt: Die Unterstützung von Menschen, die ihre Heimat aus existenzieller Not verlassen müssen - und in Deutschland Asyl suchen.

Mitte der 1980er-Jahre hatte ein Anruf des damaligen Sozialbürgermeisters Wolfgang Daffinger alles ins Rollen gebracht: Der 2013 verstorbene Sozialdemokrat brauchte die Vermittlung eines kirchlichen Vertreters; im Süden der Stadt gab es Ärger. Ein Hauseigentümer hatte seine Immobilie in der Rosenbrunnenstraße für die Unterbringung von 15, vielleicht 20 jungen Iranern zur Verfügung gestellt; Asylsuchende, oft mit akademischem Hintergrund, verfolgt vom iranischen Mullahregime.

"In der Nachbarschaft brach ein regelrechter Aufstand los", erinnert sich Lohrbächer. Einige Anwohner fürchteten sogar die Verbreitung von Drogen. Lohrbächer vermittelte, die Situation beruhigte sich. Auch weil eine ältere, resolute Dame die "Mauer des Protests" durchbrach. Und die Männer in ihr Haus einlud. Es war der erste "Fall", dem viele weitere folgen sollten. Ende der 1980er Jahre flohen Tausende Libanesen vor dem Bürgerkrieg in ihrer Heimat, Sikhs aus Indien beantragten Asyl, später Minderheiten aus dem zerfallenden Jugoslawien. Lohrbächers Bilanz, sie liest sich wie eine kleine Geschichte der weltweiten Konflikte seit 1985.

Als Ende der 1980er, Anfang 1990er Jahre immer mehr Libanesen Asyl suchten und nahe der Bachschule (später am Herberger-Stadion) Container aufgestellt wurden, ging es zunächst um die Linderung der dort schwierigen Lebensumstände. "Damals standen jedem Flüchtling nur vier Quadratmeter Wohnraum zu", weiß Lohrbächer. "Die hohe Zahl an Menschen in den Unterkünften führte zu Konflikten, vor allem in den Küchen."

Menschen wie Lohrbächer, seine Frau Ulrike (67) und ihre enge Mitstreiterin Elfi Rentrop bekamen bei der Arbeit mit den betroffenen Familien viele verschiedene Eindrücke mit auf den Weg: Da waren natürlich harte Schicksale. Oder der ganz alltägliche Widerspruch zwischen dem grundgesetzlich garantierten Recht auf Asyl - und der tatsächlichen Aufnahmepraxis in Deutschland und Europa.

Er verspüre aber auch "eine gewisse Freude am Streit" mit teils sturen Behörden, sagt Lohrbächer - womit er allerdings weder Daffinger, noch dessen Nachfolger Rudi Glock meint. Aber da ist auch das, was der Theologe "ein Stück Herzensbildung" nennt: Die Begegnung mit Menschen aus anderen Kulturen, das Verständnis zunächst fremder Verhaltensweisen. Und dann ist da noch ein weiterer Schwerpunkt: Die Unterstützung der Kinder. "Ein junger Libanese hat später ein Kleinunternehmen gegründet, ist jetzt Arbeitgeber und Steuerzahler." Einer von vielen Fällen, in denen die Region profitiert hat. Aber es gibt auch gescheiterte Existenzen; Menschen, die sich mit den Traumata der Vertreibung oder dem jahrelangen Status als "Geduldete" schwer tun. Insgesamt, sagt Lohrbächer, habe sein Engagement nicht wenige Weinheimer sensibilisiert.

Bleibt die Frage nach der aktuell diskutierten Unterbringung für 200 Flüchtlinge nahe der Automeile. Seine Einschätzung will Lohrbächer nicht preisgeben, möchte sich nicht kommunalpolitisch äußern: "Wenn man sich auf diesem Feld positioniert, kann man für den einzelnen kaum noch etwas tun."