Wer am Markplatz Silvester feierte, durfte das neue Jahr mit der Weinheimer Feuerwehr begrüßen. Vor dem Alten Rathaus hatte eine von Unbekannten gezündete 'Rauchbombe' für so viel Qualm gesorgt, dass der Brandmelder im Gebäudeinneren losging. Foto: zg

Weinheim. (RNZ) Feueralarm im Alten Rathaus: Für die Weinheimer Feuerwehrabteilung Stadt begann das neue Jahr gestern, um 0.16 Uhr, mit einem ersten Einsatz: Die Brandmeldeanlage im Alten Rathaus hatte ausgelöst. Die Wehr rückte mit ihrem Löschzug, zwei Löschfahrzeugen, der Drehleiter und dem Einsatzleitwagen an den Marktplatz aus.

Ein "Trupp" ging unter Atemschutz in das Gebäude. Das Erdgeschoss war laut Feuerwehrbericht "komplett verraucht"; eine Ursache dafür konnten die Brandbekämpfer zunächst jedoch nicht feststellen. Allerdings hatten Passanten mitbekommen, dass Unbekannte eine Rauchbombe vor dem historischen Gebäude gezündet hatten. Offenbar hatte das zu dem starken Qualm geführt. Das Alte Rathaus wurde gelüftet, die Einsatzstelle an den Haustechniker übergeben und die Brandmeldeanlage zurückgestellt.

Noch im alten Jahr, am Silvesterabend um 20.25 Uhr, hatte die freiwillige Feuerwehr (Abteilung Stadt) zur Straßenbahnhaltestelle Stahlbad in den Weinheimer Westen ausrücken müssen. Dort brannte ein Mülleimer, den die Einsatzkräfte schnell gelöscht hatten.

Insgesamt, schreibt die Feuerwehr, hätten die meisten freiwilligen Wehrangehörigen aller Abteilungen den Jahreswechsel ungestört im Kreise ihrer Freunde und Familien feiern können. Die Abteilung Stadt hatte eine Silvesterfeier im Feuerwehrzentrum organisiert und stellte ebenfalls eine Wachgruppe. Auch die weiteren Einsätze an Neujahr gingen sehr glimpflich aus: So war ein Löschfahrzeug in die Straße "An der Steinbüchse" gerufen worden. Hier hatte ein Baum Feuer gefangen. Bei der Ankunft der Feuerwehrabteilung Stadt, war der Brand bereits gelöscht. Nach der abschließenden Brandnachschau - hierbei überprüft die Feuerwehr stets, ob noch "Glutnester" vorhanden sind - konnten die Einsatzkräfte abrücken.

Der technische Zug war wiederum in der Karlsruher Straße gefragt. In einem der dortigen Gebäude war ein Fahrstuhl stecken geblieben. Die Wehr sicherte den Aufzug und befreite sieben Personen aus dem Fahrstuhl, der dann außer Betrieb genommen wurde. Gegen 1 Uhr waren die Feuerwehreinsätze abgeschlossen. Der Rest der Neujahrsnacht verlief ruhig. Auch die Polizei meldete lediglich einen außergewöhnlichen Einsatz, der sich aber bereits am Silvestervortag, 30. Dezember, ereignet hatte: Bis heute suchen die Ordnungshüter mögliche "Opfer" eines Randalierers. Grund ist folgender Vorfall: Am Montag, gegen 13.15 Uhr, hatten Passanten die Polizei in den Bereich am Bahnhof gerufen, weil sie sich von einem Mann bedroht fühlten.

Der etwa 40 Jahre alte Randalierer war offenbar sehr stark angetrunken, er trug eine schwarze Mütze (vermutlich versehen mit einem "Deutschlandemblem"), eine schwarze Bomberjacke und eine ebenfalls dunkle Hose. Er soll ein Messer gezeigt und damit herumgefuchtelt haben. Bevor die Beamten eintrafen, war der Mann in die "Odenwaldbahn" eingestiegen und mit dieser in Richtung Mörlenbach davongefahren.

Dort angekommen, traf er auf Polizeibeamte, die ihn aufrund seiner "deutlichen Alkoholisierung", so der Polizeibericht, in Gewahrsam nahmen. Geschädigte Personen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0 62 01 / 1 00 30 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.