Edingen-Neckarhausen. (sti) Viele Jahre ruhten sie "inkognito" in geweihter Erde: Acht Mitglieder der Adelsfamilie von Oberndorff, deren Grabkreuze und Epitaphe auf dem gräflichen Gräberfeld des Neckarhäuser Friedhofs keine Inschrift oder kein Namensschild mehr trugen. Jetzt hat Klaus Stumpfe, zweiter Vorsitzender des Museums-Fördervereins, den Gräbern wieder Namen zugeordnet.

Mit Graf Sandro von Einsiedel, einem Enkel des letzten von Oberndorff'schen Schlossbesitzers Graf Friedrich (gestorben 1970), konnte das "Who is who" der sechs namenlosen Gräber geklärt werden. Schwarze Tafeln aus gehärtetem Kunststoff, mit silbergrauer Schriftfolien überzogen, nennen jetzt die hier bestatteten Familienmitglieder: Alfred Maria (1802-1888), Gründer der Grafenbrauerei in Edingen, Gattin Liboria (1805-1875), die Töchter Sophie (1826-1844), Ernestine (1827-1885) und Isabella (1835-1901), Sohn Carl Maria (1834-1925) mit Gattin Therese (1846-1927) sowie deren Enkelin Hedwig (1899-1933).

Für die Recherche hatte Stumpfe eine Planskizze des Gräberfelds an von Einsiedel nach Stuttgart geschickt, der anhand alter Unterlagen die Ruhestätten zuordnete. Die Namenstafeln fertigte die Heddesheimer Firma "WerbeMacher" nach Muster der schwarzen Metallplatte Gräfin Irenes (1842-1917). Der Förderverein Gemeindemuseum übernahm die Kosten.

Begonnen hatte Stumpfe mit dem Projekt 2006, nach der Oberndorff-Ausstellung, und zwar aus persönlicher Verwurzlung heraus. Stumpfe wohnte als Kind von 1945 bis 1947 mit seiner Mutter und seinem Bruder im Schloss. Die Stumpfes waren Vertriebene aus Schlesien, der Vater noch in russischer Gefangenschaft. Anita Stumpfe fand beim Grafen Arbeit als "Beschließerin", war also für den textilen Haushalt der Familie zuständig. Und sie war, wie ihr Sohn beim Pressetermin auf dem Friedhof erwähnte, Neckarhausens erste weibliche Gemeinderätin.

Die Verbundenheit zum einstigen Grafenlandsitz - Stumpfe ist auch Vorsitzender der Schlossparkfreunde - weckte in ihm die Sorge um die beiden von Oberndorff'schen Gräberfeld-Hälften rechts und links vom Weg. An ihnen hatte der Zahn der Zeit genagt. 2006 ließ Stumpfe zunächst die eingemeißelten Inschriften mehrerer Grab- und Sockelsteine erneuern. Der Grafiker und Maler Michael Huber, jetzt VHS-Leiter, übernahm dies ehrenamtlich. Problematischer gestaltete sich die Erhaltung der schmiedeeisernen Grabkreuze. Das Denkmalamt, so Stumpfe, sei mit der Sanierungsweise erst nicht einverstanden gewesen. Alles zog sich hin; auf einmal aber waren die Kreuze fort: Oberndorff-Enkel Graf von Einsiedel ließ sie in Regensburg restaurieren - mit Ausnahme eines von Walter Bühler in Neckarhausen neu gefertigten Exemplars. Die Kosten für die übrigen trugen die gräfliche Familie und die Denkmalbehörde. Aufwendig waren auch die Arbeiten zur Rettung der verwitterten 30 Grabsteine. Die Karlsruher Steinrestauratorin Susanne Günther nahm sich ihrer an. Unter anderem wurden per Injektionen Hohlstellen verfüllt. Mit den Namenstafeln, so Stumpfe, sei für ihn das Projekt nun abgeschlossen. Voraussichtlich in zehn Jahre müsse man die Schriftfolien erneuern. Erhalten bleibt durch die Tatkraft des Fördervereins-Aktiven, wie Fachleute bestätigten, eines der schönsten Gräber-Ensembles in Deutschland.