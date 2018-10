Schriesheim. (cab) Dem heutigen Tag das Attribut "historisch" zu geben, ist für den Kraft-Sport-Verein (KSV) nicht übertrieben. Denn der 6. September 2013 wird als der Tag in die Vereinsgeschichte eingehen, an dem die Ringer des Vereins erstmals in der Ersten Bundesliga auf die Matte traten. Der KSV feiert heute seine Premiere im Oberhaus, und das gleich mit einem Heimkampf. Um 21 Uhr empfangen die Bergsträßer zum Auftakt der Saison den Vorjahressechsten SV Triberg. Die Gäste setzten am vergangenen Wochenende in ihrem ersten Rundenkampf gleich ein Zeichen und schlugen den SV Germania Weingarten mit 15:13. Die Schriesheimer sind also gewarnt. Sie wurden im Vorfeld des Ligastarts von ihrem treuen Sponsor, dem Kia-Autohaus von Rainer Doll aus Weinheim (im Bild rechts neben Ringerchef Werner Wolf), mit neuen Trainingsanzügen ausgestattet. Auch sonst wird sich rund um die Heimkämpfe des KSV einiges ändern. Für Fans und Sponsoren hat der Verein ein frischeres, noch professionelleres Umfeld geschaffen, etwa mit einem neuen VIP-Bereich und der Neugestaltung des Foyers. Für die Verbandsligaringer des KSV beginnt die Saison am Samstag, 7. September, mit dem Derby bei der zweiten Mannschaft des SRC Viernheim. Kampfbeginn ist bereits um 18 Uhr. Nicht vergessen sollte man das Engagement des KSV beim Straßenfest an diesem Wochenende. Wieder lässt der Verein den Stadtbrunnen als "Kraftbrunnen" fließen. Dort will man am 7. und 8. September anstoßen - am besten auf zwei Siege der KSV-Ringer. > Sport. Foto: Kreutzer