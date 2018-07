Von Walter Brand

Hirschberg-Leutershausen. In diesem Jahr feiert der Kleintierzuchtverein C563 Leutershausen sein 75-jähriges Bestehen. Ein Jubiläum gibt immer Anlass zurückzublicken. Die Vereinschronik zeugt von Höhen und Tiefen, die mit der geschichtlichen Entwicklung unseres Landes zusammenhingen.

Die Gründung des Vereins fiel genau in das Jahr, in dem in Europa der Zweite Weltkrieg begann: Im Frühjahr 1939 fanden sich zehn Idealisten im späteren Vereinslokal "Zur Goldenen Krone" in Leutershausen zusammen, um den damaligen "Kaninchenzuchtverein" aus der Taufe zu heben. Beim sogenannten "Hasenhalten" stand damals wegen der schwierigen Ernährungslage vor allem der ersehnte Braten im Vordergrund, was letzten Endes die Rassezucht etwas verdrängte. Zum Vorsitzenden wurde an diesem Gründungstag Georg Zimmermann gewählt. Die Vereinsgründer beschränkten sich zunächst auf die Aufzucht von Hasen und Kaninchen, die sich im Ort allgemeiner Beliebtheit erfreute. Vieles musste mit Idealismus organisiert und improvisiert werden. Ende 1939 musste man die Vereinsaktivitäten wegen des fortschreitenden Krieges einstellen.

Nach der Wiederzulassung der Vereinstätigkeit im Jahr 1946 trafen sich im Gasthaus "Zur Goldenen Krone" Adolf Fürderer, Richard Rell, Eduard Adler, Fritz Kanzler und Gustav Lessle, um den wiederzubeleben. Fürderer übernahm den Vorsitz, Zweiter Vorsitzender wurde Eduard Adler. Die unzulängliche Lebensmittelversorgung der Nachkriegsjahre hatte einen erheblichen Mitgliederzuwachs zur Folge. Nicht nur die sogenannten "Schlachthasen" wurden aufgezogen, sondern auch besondere Rassekaninchen und Geflügelarten. Im Jahr 1948 konnte der Verein die erste Leistungsschau in der ehemaligen DJK-Turnhalle ausrichten. Danach beteiligte man sich erfolgreich auch an überörtlichen Schauen.

Sehr stark traf die Kaninchenzüchter 1952 der Myxomatose-Virus, der besonders in der Region um Mannheim wütete. Die Seuche verbreitete sich katastrophal und vernichtete fast alle Tierbestände. Viele Züchter verloren ihre Zuchtlinien, die sie über Jahre aufgebaut hatten, innerhalb kürzester Zeit. In Nordbaden wurden alle Ausstellungen mit Kaninchen bis 1954 verboten. Die Leutershausener nahmen daraufhin Geflügel und später auch Tauben in ihre züchterische Arbeit mit auf. Im Jahr 1954 wurde der Verein von "Kaninchenzuchtverein" in "Kleintierzuchtverein" Leutershausen umbenannt. Durch die offizielle Aufnahme der Sparte Geflügel erlebte der Verein einen erheblichen Aufschwung.

Im Jahr 1962 wurde das brach liegende Gelände am "Pfaffengarten", im Leutershausener Volksmund nur als "Gaasewaad" bekannt, angemietet. Es bedurfte viel Arbeit, das steile Gelände für die Aufzucht von Hasen, Tauben und Geflügel herzurichten. Im Jahr 1965 richtete Leutershausen die Kreisschau des Kreisverbandes Weinheim in der hiesigen SG-Halle aus.

Nach vielen Monaten intensiver Arbeit konnte man 1976 das lang ersehnte eigene Züchterheim einweihen. In den 80er-Jahren waren die "Göckeles Feste" rund um den alten Lindenbaum ein Besuchermagnet. Hunderte pilgerten bis 2010 alljährlich zu diesem traditionellen Festort. Heute erfolgt das "Göckeles Fest" im Rahmen der Leistungsschau im November an der Markthalle.

Unvergessen ist das 50-jährige Jubiläum, das man 1989 mit einem Fest- und Ehrungsabend, einer Tier-Leistungsschau und einer Kürschner-Präsentation in der Heinrich-Beck-Halle beging. Im Jahr 2003 feierte der Kreisverband der Rassekaninchenzüchter Weinheim, dem elf Ortsvereine angeschlossen sind, sein 75-jähriges Jubiläum mit Zuchtfreunden aus der Region in Leutershausen.

Viele Zuchterfolge bestimmen den Weg des Vereins bis heute. Für die Züchter bedeutet dies das Einbringen von viel Idealismus, Fleiß und Freizeitopfer. Heute ist Leutershausen nicht nur als Handball-Ort bekannt - hier kann sich der Kleintierzuchtverein nahtlos mit einreihen, denn die Mitglieder "spielen" schon viele Jahre in der Zucht-Bundesliga mit. Der Verein erzielte mehrere Auszeichnungen als Kreismeister, Süddeutscher- und Deutscher Meister und auch als Europameister in der Rasseaufzucht.

Auch heute noch gehören die Aufzucht und Pflege von Geflügel, Tauben, Hasen und Kaninchen zu den Vereinszielen. Im Vordergrund steht bei allen Züchtern die Liebe zum Tier. Die Zucht auf Schönheit und Leistung gewährt auch in Zukunft den Fortbestand der vielfältigen Arten und Rassen.

Ein wichtiger Aspekt ist für die Vereinsfunktionäre, die Jugend für die züchterische Tätigkeit zu motivieren. In der heutigen, medialen Welt halten sie dies für sehr wichtig, da viele Kinder nicht mehr wüssten, dass aus dem Ei ein Küken schlüpft. Deswegen pflegt der Kleintierzuchtverein Kooperationen mit der Schule im Ort und darüber hinaus. Durch den Umgang mit den Tieren lernen Kinder und Jugendliche Achtung und respektvollen Umgang mit der Kreatur.

Der Kleintierzuchtverein mit seinen Mitgliedern ist eine "verschworene" Gemeinschaft, die neben der Erhaltung der Artenvielfalt die Tradition pflegt, zusammenhält, viel unternimmt und auch kräftig feiern kann. So darf man sich auf die Festtage im April freuen. > Programm