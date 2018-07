Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. "Ihre besondere Ausstrahlungskraft hat mich schon als Kind angezogen", schrieb Dekan Fritz Ullmer zum 100-jährigen Jubiläum der Pfarr- und Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist in Leutershausen. Sie sei ein "meisterhaftes Werk der Neugotik", deren schlanker Turm wie ein ausgestreckter Zeigefinger nach oben weise. Ein notwendiger Fingerzeig in einer Gesellschaft, die den Blick zum Himmel oft vergesse.

Beim Blick in die vollbesetzte Kirche, in der am Sonntag die Gläubigen das Patrozinium ihrer Pfarrgemeinde und den 110. Geburtstag ihrer besonderen Kirche feierten, konnte man sich eigentlich nicht vorstellen, dass die Mitgliedszahlen christlicher Glaubensgemeinschaften rückläufig sind. Zumindest schien das an diesem Vormittag kaum denkbar, an dem die Pfarrgemeinde zusammen ihren Gottesdienst und im Anschluss bei Essen und Getränken, Bastelangeboten und Musik, ihre Gemeinschaft feierte.

Dankbar erinnerte Gemeindereferentin Gabriele Mihlan-Penk daran, dass die Grafenfamilie von Wiser den Bau der Pfarr- und Wallfahrtskirche vor 110 Jahren ermöglichte, indem sie dafür ein Grundstück zur Verfügung stellte. Sie und Gustav Weber legten ihre persönliche Verbundenheit mit dem Gotteshaus dar und sprachen über dessen Bedeutung als Ort der Zusammenkunft. "Ich habe als Ministrant, als Pfadfinder und Vorsitzender des Pfarrgemeinderats den Geist und die Führung Gottes gespürt", sagte Weber. "Hier dürfen wir Gemeinschaft erfahren innerhalb der Seelsorgeeinheit und es gibt Vieles, das uns geprägt hat und das uns bindet", stellte Pfarrer Stephan Sailer fest.

Vor 110 Jahren wurde die Kirche, vom ehemaligen Bürgermeister Werner Oeldorf als "Wahrzeichen für den Ort" in der Jubiläumsschrift betitelt, Johannes dem Täufer geweiht. Der Patron der Pfarr- und Wallfahrtskirche wird im Neuen Testament als Prophet der Endzeit und als Wegbereiter Jesu Christi mit eigener Anhängerschaft beschrieben. Zur tragischen Geschichte des Johannes, dem Herodes Antipas den Kopf abschlagen ließ, passte das Fürbittengebet: "Gib allen Christen Kraft. Wir bitten für alle, die wegen ihres Glaubens verfolgt werden."

Es war ein schönes Bild, als sich die Gottesdienstbesucher anschließend an den Händen fassten, eine große Kette bildeten und gemeinsam das Vaterunser beteten. "Wir sind hier eine große Gemeinschaft von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in schöner Verbundenheit", freute sich Sailer. Tatsächlich beteiligten sich alle Gemeindegruppen an der Feier des Patroziniums: Die Schola und die Kapelle AM begleiteten den Gottesdienst musikalisch, im Anschluss daran lud die Kapelle zum Platzkonzert vor die Kirche.

Der Eine-Welt-Laden stellte seine fair gehandelten Waren zum Verkauf, die KÖB bot Kaffee und selbst gebackenen Kuchen an, die Ministranten backten Waffeln, und bei der Katholischen Frauengemeinschaft gab es Würstchen. Der Kirchenchor kümmerte sich um den Durst der Gäste und die Firmanden um die Verschönerung der Kinder. Sie hätten vorher noch extra an einem Puppenkopf geübt, lachten die Mädchen, bewaffnet mit fantasievollen Schminkvorlagen. Und wenn die Kleinen davon noch nicht genug hatten, wechselten sie über zum St.-Martin-Kindergarten, wo sie sich hübsche, abwaschbare Tattoos aufmalen lassen konnten.

Eine fand an diesem Festtag natürlich ebenfalls Erwähnung: Die schwarze Madonna, eine Nachbildung der Loreto-Madonna in Italien. Vor dem Gnadenbild aus dem 18. Jahrhundert knien Gläubige auch im Alltag immer wieder nieder, um von der Gottesmutter Hilfe, Schutz und Trost zu erbitten.