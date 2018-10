Drei Feuerwehrleute stehen an der Halle der Firma Metz, in der ein geparkter Transporter Feuer fing. Foto: Dorn

Weinheim. (cab) Die Weinheimer Feuerwehr hatte am Samstag mit zwei Bränden zu tun. Abends stand in der Brunhildstraße der Inhalt eines Kochtopfs in Flammen, vormittags dagegen Teile der Dachkonstruktion einer ganzen Lagerhalle. Entsprechend unterschiedlich waren die Folgen. Im Nibelungenviertel reichte es, die Wohnung zu lüften, nachdem der Topf gelöscht war. Der Hallenbrand schlägt nach Schätzungen von Feuerwehr und Polizei mit einem Sachschaden von 100.000 Euro zu Buche.

Gegen 10.30 Uhr wurden die Abteilungen Stadt und Sulzbach alarmiert, die auf dem Weg zum Einsatzort in der Konrad-Adenauer-Straße schon den Rauchpilz über der Karosseriebau-Firma Metz sahen. In der Lagerhalle war ein firmeneigener Transporter geparkt. Warum dessen Motorraum Feuer fing, ist laut Polizeiangaben unklar. Die Feuerwehr geht bislang von einem technischen Defekt aus, Genaueres dürften aber die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Sicher ist, dass die Flammen auf das Dach übergriffen, sich in dessen Konstruktion fraßen und so für den erheblichen Schaden sorgten. Die Kameraden unter der Leitung des Stellvertretenden Abteilungskommandanten Rolf Tilger setzten dem Brand in der Halle gleich mit mehreren Trupps unter Atemschutz zu. Derweil wurden Lüfter und auch die Drehleiter in Stellung gebracht, mit deren Hilfe die Feuerwehrleute weitere Teile des Daches öffneten, um den Rauch besser aus der Halle zu bekommen. Hier waren noch weitere Autos geparkt, zumeist Kundenfahrzeuge. Auch diese wurden beschädigt.

Die Feuerwehr Weinheim war in der Weststadt mit acht Fahrzeugen und über 45 Kameraden im Einsatz. Unterstützt wurden sie vom Rettungsdienst mit fünf Fahrzeugen und zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizei. Der Stellvertretende Kreisbrandmeister, Axel Schuh, machte sich vor Ort ein Bild von der Einsatzstelle, die Notfallseelsorger kümmerten sich um die Eigentümerfamilie des Unternehmens. Beim Brand am Abend in der Brunhildstraße war sogar der Rettungsdienst gefragt. Die Frau, in deren Wohnung der Topf in Flammen stand, musste nach der Erstversorgung zur Kontrolle ins Krankenhaus. In ihren vier Wänden hatte der Rauchmelder ausgelöst, dessen schriller Ton wiederum die Nachbarn aufschreckte. Auch der Brandgeruch ließ sie nicht lange zweifeln: Sie alarmierten gegen 22.30 Uhr die Feuerwehr, deren Abteilung Stadt mit einem kompletten Löschzug anrückte - also mit dem Einsatzleitwagen, zwei Löschfahrzeugen und der Drehleiter. Ärgerlich für Feuerwehr, Rotes Kreuz und Polizei: Einmal mehr wurde ihre Fahrt zur Einsatzstelle von geparkten Autos erschwert.

Wäre es zu einem größeren Brand gekommen, hätten die Feuerwehrleute noch ein anderes Problem gehabt. Denn auch beide Hydranten am Haus waren zugeparkt. Eine Wasserentnahme wäre unmöglich gewesen.