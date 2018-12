Am Stand der Essigmanufaktur bietet Antje Geiter auf dem Marktplatz hausgemachte Spezialitäten an. Die meisten Geschäftsleute waren mit dem Auftakt des Ladenburger Weihnachtsmarkts am Freitagabend zufrieden. Foto: Sturm

Von Axel Sturm

Ladenburg. Die Produkte der Essigmanufaktur hat Antje Geiter bereits in ihrer Marktbude eingeräumt, und auch Matthias Schmidt vom Weingut Rosenhof hat seinen Glühweinzapfhahn in Betrieb genommen: Als der Leiter der Ladenburger Stadtkapelle, Helmut Baumer, am Freitagabend um Punkt 17 Uhr den Taktstock in die Hand nimmt, sind die teilnehmenden Händler startklar.

Zur Eröffnung des 44. Ladenburger Weihnachtsmarkts wählt Bürgermeister Stefan Schmutz nicht nur lobende, sondern auch bedächtige Worte. Den zahlreichen Gästen, die zur Eröffnung auf den Marktplatz gekommen sind, empfiehlt er, in der Adventszeit auch mal "in sich zu gehen" und über ihr Konsumverhalten sowie die Ungerechtigkeiten in der Welt nachzudenken. "Wir haben das Glück, hier geboren zu sein - es gibt aber viele Menschen in anderen Erdteilen, für die das Überleben ein täglicher Kampf ist", so der Rathauschef. Er weist die Besucher daher auf den Garango-Frühschoppen hin, der am 16. Dezember um 11 Uhr beginnt. Der Erlös der Veranstaltung kommt Projekten in Ladenburgs Partnerregion Garango im westafrikanischen Burkina Faso zugute.

Neben dem sozialen Aspekt betont Schmutz auch das "besondere Kulturprogramm" des Weihnachtsmarkts. Die Chöre und Musikgruppen von Einrichtungen, Vereinen und Schulen seien eine Bereicherung. "Man merkt, dass sie gerne dabei sind", so der Bürgermeister. An diesem Abend übernehmen die Akkordeonfreunde, die Bläserklasse der Merian-Realschule und die Alphornbläser sowie der evangelische Kirchenchor die musikalische Begleitung.

Zur Eröffnung des Markts spielten unter anderem die Musiker der Stadtkapelle unter der Leitung von Helmut Baumer. Foto: Sturm

Ganz ohne städtische Unterstützung geht es trotzdem nicht: Nach dem Rückzug des langjährigen Organisators, dem Bund der Selbstständigen (BdS), liegt die Verantwortung seit ein paaren Jahren bei der Stadtverwaltung. Neben dem Dank an die Kollegen vom Bauhof für den Aufbau der Buden auf dem Marktplatz und in der Hauptstraße gibt es einen Sonderapplaus für Organisatorin Beate Glowinski und den Rathaus-Mitarbeiter Maximilian Bauer vom Stadtmarketing.

Die beiden haben sich in den vergangenen Monaten bemüht, neue Anbieter anzulocken - und waren dabei auch erfolgreich. Fast die Hälfte der 58 Hüttenbetreiber, die an vier Adventswochenenden ihre Produkte anbieten, sind zum ersten Mal dabei. "Die Chancen, das passende Weihnachtsgeschenk zu finden, stehen also gut", sagt Schmutz.

Er hat an diesem Abend jedoch keine Zeit mehr, um Geschenke einzukaufen: Der CDU-Bundestagsabgeordnete Karl A. Lamers hat den Nachmittagsflieger von Berlin nach Mannheim genommen, um beim Auftakt in der Römerstadt dabei zu sein. "Für mich ist die Eröffnung des Ladenburger Markts mit dem Gefühl verbunden, dass jetzt die Adventszeit beginnt", sagt Lamers. Den ersten Glühwein hier zu trinken, das sei für ihn schon eine Tradition. Auch der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck schlendert gern mit seinen drei Enkeln über den Weihnachtsmarkt.

Für die Händler war der Auftakt am Freitag erfolgreich. Sie freuten sich über "gute Geschäfte". Bei den jungen Besuchern kamen vor allem die Kinderweihnachtswelt in der Volkshochschule und die Bastelstube im Alten Rathaus gut an.

Info: Am 7. Dezember, 17 Uhr geht der Ladenburger Weihnachtsmarkt in die zweite Runde. Der Markt ist freitags von 17 bis 21 Uhr, samstags von 14 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 20 Uhr geöffnet.