Von Axel Sturm

Ladenburg. Der Vorstandsvorsitzende des Springer-Verlags und Präsident des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger, Mathias Döpfner, kann sich vor Anfragen für Festreden kaum retten. "98 Prozent aller Anfragen muss ich leider ablehnen", sagte der Manager, der gestern die Festrede zum 175-jährigen Jubiläum des Liederkranzes hielt.

Vor dem Gang in den Domhof nahm sich Döpfner am Sonntagvormittag noch Zeit für ein paar Schnappschüsse in der Stadt. Er fotografierte das Haus seines Opas Ernst Döpfner (1889-1962), der in Ladenburg ein bekannter Heimatforscher war. Auch sein Onkel Klaus Döpfner wohnte in dem Haus Hauptstraße 53, das der junge Mathias öfter in Ladenburg besucht hatte. "Zuerst haben wir den Weinvorrat der benachbarten Kneipe leergekauft. Dann habe ich in Ladenburg mit einem Studienkollegen zwei Bücher geschrieben", schmunzelte der Springer-Chef. Er erinnerte sich noch genau an seine Kindheits-, Jugend- und Studentenzeit, die er wochenweise in Ladenburg verbracht hatte. Dabei dachte er auch an die spannenden Führungen des Stadtbildpflegers Berndmark Heukemes. "Kennen Sie Dr. Heukemes? Der war ein blendender Erzähler", fragte Döpfner den RNZ-Mitarbeiter.

Aber klar: Ihm hat der Autor in "Ladenburg - wie es früher einmal war" ein ganzes Kapitel gewidmet. Nach Döpfners kurzweiligem, witzigem und substanzvollem Vortrag überreichte Liederkranzvorsitzender Jörg Boguslawski besagte Ladenburg-Publikation.

Der Festredner erläuterte zu Beginn, dass er immer noch eine starke emotionale Verbindung zu Ladenburg habe. Er erinnerte sich an die Zeit auf den Feldern, wo er den selbst gebauten Drachen fliegen ließ. Auch an die Mittagsessen im Gasthaus "Zur Zwiwwel" und an den Geruch des Hauses, der heute noch Emotionen wecke. "Daher sagte ich spontan zu, als die Anfrage kam. Mir war sofort klar, diesen Vortrag will ich halten", sagte der Ururenkel des Gründungsmitglieds des Liederkranzes, Wenzeslaus Döpfner (1808-1883).

Döpfner nannte aber noch einen weiteren Grund, warum er gerne von Berlin in seine alte Heimat kam. "Das, was Sie hier machen, ist beachtlich und lobenswert. Sie pflegen die kulturelle Tradition", meinte der Festredner. "Singen macht glücklich - im Idealfall beide, nämlich die Sänger und das Publikum", brachte es Döpfner auf den Punkt. Er erlebte in Ladenburg eine Premiere: Erstmals musste das Mikro nach einer Vorrede nicht an seine Größe angepasst werden. Auch Vorsitzender Boguslawski misst über zwei Meter.

Döpfner erinnerte an die turbulenten Anfangsjahre des 1843 gegründeten Jubelvereins. In den ersten drei Jahren wurden gleich fünf Dirigenten verschlissen. "Ich hoffe, mein Vorfahre Wenzeslaus Döpfner hatte keinen all zu großen Anteil daran. Antiautoritäre Gene soll er jedenfalls nicht gehabt haben", sagte Döpfner entschuldigend. Der Redner erwähnte auch die politische Bedeutung der Männergesangvereine. Nach den Singstunden wurde diskutiert und Politik gemacht. So feierte auch der Liederkranz die Gründung des Deutschen Kaiserreiches mit und nahm 1928 an einem Fest in Wien teil, wo sich 200.000 Sänger trafen.

Döpfner forderte zu Mut auf: "Man muss nicht jedes Lied singen", meinte der Springer-Chef, der dem Liederkranz eine gute Zukunft voraussagte.

Er würdigte die Arbeit von Chorleiterin Sabine Dietenberger, die den Verein modern aufgestellt habe, ohne die Tradition zu vernachlässigen. Döpfner ist sicher, dass der Liederkranz auch sein 200. Jubiläum feiern wird - und, wenn es seine Gesundheit zulasse, werde er dann erneut den Festvortrag halten.

Aufgelockert wurde die Feierstunde im voll besetzten Domhof durch qualitätsvolle Liedbeiträge des Kinderchors, des Männerchors und von FrauenTerz, dem kreativen Frauenchor des Liederkranzes. Auch der Präsident des Badischen Chorverbandes, Josef Offerle, hielt eine hervorragende Rede. Er machte Mut, denn Traditionsvereine könnten auf ihre Leistungen stolz sein. Und der Liederkranz könne optimistisch in die Zukunft schauen. Der Verein werde modern geführt, Chorleiterin Sabine Dietenberger sei ein Glücksfall und die Nachwuchsarbeit vorbildlich.

Bürgermeister-Stellvertreterin Gudrun Ruster attestierte dem Liederkranz eine starke Stellung im kulturellen Leben der Stadt. Er sei zudem Vorreiter der Städtepartnerschaft mit Paternion.