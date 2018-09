Von Silke Beckmann

Ladenburg. "Summertime" stimmte die Ladenburger Bürger-Jazzcombo an, treffende musikalische Untermalung für die Festwiese, die am Wochenende besonders gut frequentiert wurde. Bereits zum zwölften Mal hatte die Initiative "BürGenLand" (Bürger für eine gentechnikfreie Landwirtschaft) zum Kurpfälzer Regionalmarkt eingeladen. Bei warmem Herbstwetter waren die Bänke voll besetzt, umgeben von rund 20 Anbietern, an deren Ständen die Besucher gentechnikfrei und regional genießen konnten.

Die Attribute Regionalität, biologischer Anbau und gentechnikfrei ließen selbst die Umsätze von Supermärkten steigen, sagte Bürgermeister Stefan Schmutz und befand: "Wenn es den Kurpfälzer Regionalmarkt noch nicht gäbe, müsste man ihn erfinden." Und das nicht nur wegen des inoffiziellen städtischen Mottos "Kunst, Kultur und Genuss".

Den Anstoß zur Gründung von Bür-GenLand hatte das Ansinnen des Agrarkonzerns Monsanto, in Ladenburg ein Genmais-Testfeld zu etablieren, wogegen sich die Initiative erfolgreich gewehrt hatte. Der beliebte Markt beweist seitdem jedes Jahr: "Gutes Essen wächst auf unseren Feldern und nicht im Genlabor", wie Organisator Alexander Spangenberg betonte.

Auch der Bürgermeister war überzeugt, dass die Zahl derjenigen wachse, die die Produktion ihrer Nahrungsmittel hinterfragen. Als Reaktion auf den jüngsten Lebensmittelskandal um mit dem Insektizid Fipronil belastete Eier seien viele Verbraucher zu regionalen Produkten zurückgekehrt. Aber es brauche nicht immer einen Skandal, um sich auf regionale Produkte zu besinnen, unterstrich Schmutz.

Die Organisatoren setzen neben bewährten und immer wieder gefragten Anbietern stets auf neue Gesichter. Unter ihnen diesmal das "Quittenprojekt Bergstraße", das sich die Erhaltung der Sortenvielfalt einer einzigartigen Obstart auf die Fahne geschrieben hat, nämlich der Quitte. "In den letzten zwei Generationen ist sie völlig in Vergessenheit geraten", sagte Rainer Stadler, der 2009 zusammen mit Ellen Müller die in Sulzbach ansässige Manufaktur aus der Taufe gehoben hat. In Baumschulen finde man gerade mal eine Handvoll Sorten, dabei gebe es weltweit 200. Mit der Pflanzung von 370 Bäumen hat das Duo begonnen, vor zwei Jahren starteten die Hofladen-Betreiber mit ihrer ersten Ernte die Produktentwicklung. Mittlerweile stehen in den drei Bachgemeinden Sulzbach, Hemsbach und Laudenbach schon 600 Quittenbäume, aus deren Erträgen Müller und Stadler in Handarbeit Essigbalsam, Sirup, Senf und vor allem Fruchtaufstriche herstellen: "Wir fanden es zu schade, das Fruchtfleisch wegzuschmeißen", sagte Rainer Stadler, auch wenn das Schneiden der harten Früchte eine Heidenarbeit ist. "Liköre sind grad in der Entwicklung", ergänzte Ellen Müller, auch die Vielfalt wird in absehbarer Zeit noch größer, denn zu den 26 aktuell verwendeten Sorten gesellen sich in zwei Jahren 40 weitere. Um die aufzuspüren, müsse man aber "ganz Deutschland auf den Kopf stellen", verriet Stadler.

Ob Süßkartoffelsuppe, Ratatouillesalat oder Hähnchen-Ananas-Curry: "Ich kam noch nie auf die Idee, Mittagessen einzuwecken", staunte eine Kundin am Stand von Dimitri Münch, an dem allerlei Gerichte im Einmachglas lockten. Die originelle Geschäftsidee hat der Gesundheitsökonom vor Kurzem mit der gelernten Köchin Eva Link umgesetzt. "Leig", kurz für "Leckeres Essen im Glas", heißt die Firma mit kleinem Geschäft in Neckarsteinach, die aber auch hiesige Märkte beliefert. "Die Idee war, das als Kantinenservice zu machen", erzählte Münch, der aus eigener Erfahrung um die Probleme von Büroangestellten weiß, denen lediglich eine Mikrowelle zur Verfügung steht. Und mehr braucht‘s auch gar nicht für die Zubereitung der nach Produktion für bis zu sechs Monate haltbaren Speisen, denn: "Wir kochen alles auf achtzig Prozent."

"Alexander Spangenberg und sein super Team sind Garanten für kulinarischen Genuss", befand denn auch Grünen-Landtagsabgeordneter Uli Sckerl.