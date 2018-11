Von Dirk Hecht

Edingen-Neckarhausen. Den 11. November 1918 wird Alfred Graf von Oberndorff sein Leben lang nicht vergessen haben. Es war keine fröhliche Karnevalsstimmung in dem engen Eisenbahnwaggon im Wald von Compiègne, ganz im Gegenteil. Eine eisige, feindselige Atmosphäre herrschte, als mit den Unterschriften der alliierten und deutschen Delegation der Waffenstillstand den Ersten Weltkrieges beendete. Eine Unterschrift war die von Graf von Oberndorff.

Geboren wurde er kurz vor der Gründung des Deutschen Kaiserreiches, am 9. Dezember 1870 im Schlösschen von Edingen. Er durchlief die typische Ausbildung eines Aristokraten: Katholisches Internat in Würzburg, danach Jurastudium in Heidelberg, Freiburg, München und Berlin, badische Verwaltungslaufbahn. Interessanterweise musste er keinen Militärdienst ableisten, der damals sehr hohen Stellenwert hatte. Aufgrund gesundheitlicher Probleme wurde er in den Landsturm aufgenommen.

Seit 1895 war er im Auswärtigen Amt angestellt. 1912 bekam er seinen ersten Posten als Gesandter (Botschafter). Er wurde ins beschauliche Norwegen versetzt, um sich an die verantwortungsvolle Rolle zu gewöhnen. Norwegen galt als ruhiger, fast langweiliger Außenposten. Einmal im Jahr wurde es turbulent, wenn Kaiser Wilhelm II. seine traditionelle Nordlandfahrt machte. Das ändert sich mit dem Kriegsbeginn 1914.

Norwegen bekam durch seine strategische Lage zwischen Nord- und Ostsee eine große Bedeutung. Sowohl Deutschland als auch England bemühten sich intensiv, Norwegen auf ihre Seite zu ziehen. Oberndorff ist es mit zu verdanken, dass Norwegen neutral blieb. 1916 wurde er nach Bulgarien versetzt. Bulgarien war der wichtigste Verbündete Deutschlands auf dem Balkan. Als Botschafter hatte unter anderem die Aufgabe, Bulgarien bei der Stange zu halten und Interessenskonflikte mit dem ebenfalls verbündeten Osmanischen Reich zu schlichten. Nach der Kapitulation Bulgariens im Oktober 1918 kehrte Oberndorff nach Berlin zurück.

Am 6. November wurde er von Matthias Erzberger, der gerade damit beauftragt wurde, eine Waffenstillstandskommission zusammenzustellen, aufgefordert, seine Sachen zu packen und sich noch am selben Tag am Bahnhof einzufinden. Er war jetzt als Vertreter des Auswärtigen Amtes Mitglied der Waffenstillstandskommission. Ursprünglich sollte der spätere Reichsaußenminister Ullrich von Brockdorff-Rantzau mitfahren, aber der befand sich auf seinem Botschafterposten in Kopenhagen. Da Oberndorff sich diplomatisch mehr als bewährt hatte und zudem noch mit Erzberger freundschaftlich verbunden war, fiel die Wahl auf ihn.

Wie sie zu dem Wäldchen von Compiègne gekommen waren, ist eine eigene spannende Geschichte. Erzberger erzählte aber auch eine schöne Anekdote: Bevor sie die Frontlinie überschritten, trafen Erzberger und Oberndorff einen schwäbischen Soldaten, der sie fragte, wo sie denn hinwollten. Daraufhin antwortete Erzberger, der ebenfalls aus dem Schwäbischen kam: "Waffenstillstand schließen wir." Darauf der Schwabe: "Das werdet ihr grade fertigbringen." Als der Waffenstillstand unterzeichnet war, blieb Oberndorff in der Waffenstillstandskommission, da dieser nur auf 30 Tage befristet war.

Mit der Unterzeichnung des Versailler Friedensvertrages begann auch für das Auswärtige Amt eine neue Zeit. Oberdorff wurde gegen seinen Willen Botschafter in Polen. Das war der schwierigste Posten, den das Auswärtige Amt zu bieten hatte. Deutschland musste aufgrund des Versailler Vertrages große Teile seines Territoriums an Polen abtreten. Das deutsch-polnische Verhältnis galt als sehr angespannt. Hinzu kommt, dass Polen und die Sowjetunion Krieg führten (1920-1921). In Deutschland war man gespalten, ob man die Sowjetunion oder Polen unterstützen sollte. Oberdorff, der strenger Katholik und Gegner der kommunistischen Sowjetunion war, schlug sich auf die Seite Polens. Die ganze Situation strengte Oberndorffs Gesundheit sehr an. Hinzu kamen private Probleme. Seine Tochter ist 1920 jung verstorben, was nicht nur ihn sehr traf. Auch seiner Frau ging es nicht gut. 1921 wurde er auf eigenen Wunsch in vorläufigen Ruhestand versetzt.

Als Privatmann widmete er sich der deutsch-französischen Versöhnung. Er ist Mitbegründer des Deutsch-Französischen-Studienkomitees, das die Annäherung der wirtschaftlichen, kulturellen und administrativen Eliten zur Aufgabe hatte.

Mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten fühlte sich Oberndorff zunehmend bedroht. Schließlich war er einer der "Novemberverbrecher". Hitler hatte angekündigt, dass deren Köpfe rollen werden. Er zog 1931 von München ins saarländische Wallerfangen, wo er im Schwarzen Schloss wohnte. 1934 war klar, dass das Saarland bald wieder in das deutsche Gebiet aufgenommen wird. Oberndorff entschloss sich mit seiner Schwester Marie und seiner Tochter Elisabeth nach Luxemburg zu gehen. Seine Frau Marguerite war bereits 1930 gestorben. Im Schloss Moestroff fand er eine geeignete Bleibe. Das Schloss wurde während der Ardennenoffensive 1944 stark beschädigt.

1956 zog es ihn wieder in die alte Heimat. Er wohnte bis zu seinem Tod am 16. März 1963 in der Mönchhofstraße in Heidelberg. Bestattet ist er auf dem Familiengrabfeld auf dem Friedhof Neckarhausen.

Info: Dirk Hecht ist Archivar in Edingen-Neckarhausen und Schriesheim. Er arbeitet an einem Buch über das Leben Alfred Graf von Oberndorffs und hält am 17. Januar 2019 im Domhof Ladenburg in Zusammenarbeit mit dem Kreisarchiv einen Vortrag dazu.