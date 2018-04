Radiointerview am 1. April: Christian Scharff (l.) vom SWR interviewte RNZ-Reporter Axel Sturm. Dass er von der RNZ in den April geschickt wurde, nahm Scharff sportlich. Foto: Sturm

Ladenburg. (stu) Von der RNZ wurden schon viele Menschen in den April geschickt. Leser, die sich für das Konzept des geplanten Outlet-Centers am Rosenhof interessierten, oder Bürger, die kostenlose Fahrscheine für die Neckarfähre im Rathaus abholen wollten. Gelungen der "Bauhof-Aprilscherz", als vor einigen Jahren 50 Menschen Kirchenbänke zum Nulltarif abholen wollten, skandalträchtig der Aprilscherz zur geplanten Eröffnung eines Swingerclubs in der Altstadt. Alt-Bürgermeister Rainer Ziegler musste die entsetzten Bürger aufklären, dass es sich "zum Glück" nur um einen 1. April-Gruß der RNZ handelte.

Auch der Artikel in der Oster-Ausgabe über die Versteigerung der von Papst Franziskus signierten Bücher "Ladenburg - wie es früher einmal war", war leider nur ein Aprilscherz. Amüsiert darüber haben sich nicht nur die Leser, sondern auch Landrat Stefan Dallinger, der den CDU-Bundestagsabgeordneten Karl A. Lamers kontaktierte, um ein signiertes Buch zu bestellen. "Ich habe selten so gelacht", sagte auch Lamers selbst, der im Artikel als einstiges Mitglied der Schweizer Garde bezeichnet wurde.

Doch auch hart gesottene Journalisten-Profis hat die RNZ mit dem Papst-Artikel in den April geschickt. Radioreporter Christian Scharff vom SWR4-Kurpfalzradio meldete sich schon am Samstag bei RNZ-Reporter Axel Sturm, der zugleich Autor des Ladenburg-Buchs ist. Er finde die Geschichte mit den signierten Büchern "richtig witzig", sagte er. Allerdings ohne zu wissen, wie Recht er damit doch haben sollte.

"Da machen wir eine Radiogeschichte, die am Dienstag gesendet wird", sagte Scharff. "Kurz vor 11 Uhr am 1. April wird Dr. Lamers die Bücher aushändigen", sagte Axel Sturm und verabredete sich mit Scharff zum Radio-Interview am nächsten Tag vor dem Buchladen am Marktplatz. Der in Ladenburg wohnende SWR-Reporter kam am Sonntag pünktlich zum vereinbarten Treffpunkt. Sturm erzählte ihm vom Papstbesuch zweier Ladenburger Männer im Vatikan im Jahr 1952 und gab zum Besten, wie CDU-Abgeordneter Lamers die Bücher von Papst Franziskus signieren ließ. "Und wo bleibt Herr Lamers?", wurde Scharff nach 20 Minuten etwas ungeduldig. Da war es dann doch an der Zeit, die Aprilgeschichte aufzuklären.

Scharff nahm die Geschichte sportlich und erzählte von seiner Zeit als Lokalreporter in Goslar, als er die Leser am 1. April einmal zu einer Autogrammstunde mit Boxer Henry Maske "eingeladen" hatte, die selbstverständlich nie stattfand.