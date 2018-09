Weinheim. (pol/kau) Die Polizei Weinheim ermittelt wegen gleich zwei Einbrüchen in derselben Straße in der Nacht zum Donnerstag in Weinheim.

Laut Polizeibericht sind bislang Unbekannte zunächst in den Hermannshof in der Babostraße eingebrochen. Sie waren offenbar über eine Glasüberdachung geklettert und hatten das Fenster zum Büro aufgebrochen. Im Haus dürchwühlten sie dann Schränke und Schubladen und stahlen mehrere Hundert Euro aus einer Geldkassette. Wie hoch der Schaden insgesamt ist, ist noch unklar.

Ebenfalls Unbekannte sind in derselben Nacht zwischen Mittwochabend (21 Uhr) und Donnerstag (7 Uhr) in ein Vereinsheim - wieder in der Babostraße - eingebrochen. Die Täter hatten zunächst versucht zwei Fenster brachial aufzuhebeln. Nachdem das nicht funktioniert hatte, traten die Unbekannten eine Tür ein. Sie verteilten diverse Lebensmittel auf dem Boden und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeugen, die zu beiden Einbrüchen Hinweise geben können, sich an das Polizeirevier Weinheim unter 06201/1003-0 zu wenden.