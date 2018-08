Weingeim. (pol/mare) Offensichtlich unter dem Einfluss von Medikamenten flüchtete ein 43-jähriger Autofahrer aus dem Raum Kassel am Dienstag gegen 21.20 Uhr an der Bergstraße vor einer Polizeikontrolle. Das teilen die Beamten mit.

Der 43-Jährige soll zuvor mit seinem VW einen anderen Autofahrer überholt, ausgebremst und sich auf dessen Motorhaube gelegt haben. Der Fahrer schloss sich im Auto ein und rief die Polizei zu Hilfe. Beim Eintreffen der Streife stieg der 43-Jährige in sein Auto und raste in Richtung Multring davon, dabei erreichte er über 100 km/h.

Über den Multring ging es bis in die Mannheimer Straße, wobei der Fahrer mehrere rote Ampeln überfuhr. Beim Abbiegen vom Multring in die Cavaillonstraße musste sich eine unbekannte Fußgängerin in Sicherheit bringen, um nicht überfahren zu werden.

Die Fahrt endete schließlich auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mannheimer Straße, wo der Fahrer ausstieg und in den Verkaufsraum ging. Als er darin von den Polizeibeamten angesprochen wurde, warf er mit Kanistern nach den Beamten, worauf die Beamten Pfefferspray einsetzten.

Beim Versuch zu flüchten rannte der 43-Jährige gegen eine Schiebetüre und konnte überwältigt werden. Beim Anlegen der Handschließen schlug der Mann um sich, worauf er mit dem Beamten zu Boden stürzte. Der Beamte wurde dabei leicht verletzt.

Mit vereinten Kräften einer weiteren Streifenbesatzung konnte der 43-Jährige schließlich festgenommen und zur Wache gebracht werden. Ein Alkoholtest verlief negativ, ein Arzt entnahm eine Blutprobe. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er in ärztliche Obhut übergeben.

Weitere Personen, die durch die Fahrweise des tatverdächtigen gefährdet wurden, insbesondere die Fußgängerin an der Ecke Multring/Cavaillonstraße, werden gebeten, sich unter Telefon 06201/10030 bei der Polizei in Weinheim zu melden.