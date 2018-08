Weinheim. (pol/mün) In Weinheim waren offenbar über das Wochenende Vandalen am Werk. Nach Angaben der Polizei wurde die Fassade der Toilettenanlage besprüht. Zudem warfen die bislang unbekannten Täter eine Fensterscheibe des Standesamtes ein und rissen einen Poller im Schlosspark heraus. Der Stadt Weinheim entstand dadurch Schaden in aktuell nicht bekannter Höhe.

Festgestellt wurden die Schäden am Montagmorgen und sogleich Anzeige bei der Polizei erstattet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Weinheim unter der Rufnummer 06201/10030 entgegen.