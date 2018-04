Weinheim. (pol/mare) Wegen Sachbeschädigung ermitteln derzeit die Beamten des Polizeireviers Weinheim. Bislang nicht ermittelte Täter beschädigten mit Steinen die Spritzschutzscheiben am Bahnsteig an der OEG-Haltestelle "Hohensachsen" in der Bergstraße/Kaiserstraße, sodass Sachschaden von mehr als 5000 Euro entstand.

Ein Straßenbahnfahrer wurde am frühen Sonntagmorgen auf die Sachbeschädigung aufmerksam und informierte die Polizei.

Als Tatzeit dürfte die Zeit zwischen 4 und 5 Uhr am Sonntagfrüh in Frage kommen. Auf dem Radweg, der sich hinter der OEG-Haltestelle befindet, wurden Steine und Splitter aufgefunden. Daher gehen die Beamten davon aus, dass die Scheiben vom Bahnsteig aus beschädigt wurden. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, in Verbindung zu setzen.