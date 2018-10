Weinheim. (pol/mare) Bei einem Auffahrunfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße B 38 bei Weinheim wurde eine 27-jährige Autofahrerin leicht verletzt. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro.

Eine 28-jährige Frau war gegen 14.30 Uhr auf der B 38 vom Saukopftunnel in Richtung Weinheim unterwegs. In Höhe des Beschleunigungsstreifens der Zufahrt von der B 3 kommend musste sie wegen eines einscherenden Fahrzeugs bremsen. Dabei fuhr ihr eine nachfolgende 27-jährige Frau mit ihrem Ford auf. Die 27-Jährige erlitt dabei leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.

Ihr Ford war so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Wegen ausgelaufener Betriebsstoffe wurde die Fahrbahn anschließend gereinigt. Während der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten wurde der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Der Saukopftunnel war zeitweilig von Birkenau in Richtung Weinheim gesperrt. Es ergaben sich vorübergehende Verkehrsbeeinträchtigungen.