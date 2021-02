Weinheim. (pol/rl) Zu einem Unfall auf der der Kreuzung Cavaillonstraße und Stahlbadstraße kam es am Donnerstagabend. Laut Polizeibericht hatte eine 54-jährige Autofahrerin am Donnerstag gegen 18.30 Uhr das Rotlicht an der Ampel missachtet, was zum Zusammenstoß einer der Straßenbahn der Linie 5 führte.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, an den Fahrzeugen entstand rund 13.000 Euro Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Cavaillonstraße eine Stunde gesperrt. Die Straßenbahnen konnten wechselseitig einspurig vorbeigeleitet werden. Dadurch kam es allerdings zu zum Teil erheblichen Verspätungen.