Weinheim. (pol/mün) Nach einem Unfall am Dienstagabend in Weinheim ist den Polizisten unklar, wer den Ford Mustang gefahren hat, der an dem Unfall beteiligt war.

Gegen 18.30 Uhr soll eine 63 Jahre alte Fiat-Fahrerin dem Ford in der Lindenstraße die Vorfahrt genommen haben. Nach dem Zusammenstoß habe sich der Fahrer des Mustang aber entfernt, so die Polizei. Kurze Zeit später sei er in Begleitung eines weiteren Mann zurückgekommen. Der habe sich als Fahrer des Mustang ausgegeben und beim Eintreffen der Polizei saß er auch auf dem Fahrersitz.

Doch nach Angaben der Fiat-Fahrerin und eines weiteren Zeugen habe der Mann den Ford gar nicht gefahren.

Der von den beiden als Fahrer bezeichnete Mann soll etwa 20 bis 25 Jahre alt, 1,75 Meter groß und mit einer dunklen oder dunkelgrünen Hose sowie einer grauen Steppweste bekleidet gewesen sein. Laut Polizeibericht habe er "in recht provokanter und frecher Weise" das Gespräch mit der Polizei geführt.

Jetzt versucht die Polizei herauszufinden, wer tatsächlich den Ford Mustang gefahren hat. Zeugen sollen sich unter der Rufnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim melden.