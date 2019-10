Weinheim. (pol/mün) Ein unbekannter Täter hat am Mittwoch gegen 21.15 Uhr in Weinheim einem 59-jährigen Mann aus bislang nicht erklärbaren Gründen eine Handvoll Kieselsteine ins Gesicht geworfen.

Das Opfer kam aus einer nahegelegenen Bank, wobei der Unbekannte ihm in geringem Abstand folgte, berichtet die Polizei. Obwohl der 59-jährige Mann den Unbekannten darauf ansprach, lief der weiter hinter ihm her. Kurz darauf griff der Mann an den Arm des 59-Jährigen.

Er ließ dann gleich wieder los, nahm Kieselsteine aus einem Vorgarten in der Stettiner Straße und warf diese aus kurzer Entfernung auf den Mann. Als dieser auf den Täter zuging und zum Fußtritt ausholte, flüchtete der Täter.

Der 59-Jährige hatte oberflächliche Verletzungen im Gesicht und suchte selbstständig eine Klinik auf. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit sechs Funkstreifenwagen verlief erfolglos.

Der unbekannte Täter soll 16 bis 18 Jahre alt sein und kurze, schwarze Haare haben. Bekleidet sei er mit schwarzem Kapuzenpullover, dunkler Hose und mit dunklen Sportschuhen mit roten Streifen gewesen

Zeugen könnten sich unter der Rufnummer 06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim melden.