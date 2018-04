Weinheim. (pol/van) Bei einem Unfall am Montagnachmittag wurde ein 23-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Das teilte die Polizei in einer Pressemitteilung mit.

Der junge Mann war kurz nach 17 Uhr mit seinem Kraftrad in der Pappelallee in Richtung Blumenstraße unterwegs gewesen. An der Einmündung zur Straße "Am Holderstrauch" nahm ihm nach Angaben der Beamten eine 18-jährige Mercedes-Fahrerin die Vorfahrt. Der 23-Jährige musste stark abbremsen und kam hierdurch zu Fall. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu.

Er wurde mit Verdacht auf Knochenbrüche in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Das Kraftrad war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.