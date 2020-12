Weinheim. (pol/lyd) Unbekannte Täter beschädigten einen Zigarettenautomaten in Lützelsachsen an der Kreuzung Weinheimer Straße und Wintergasse. Wie die Polizei mitteilt, hatten sie Feuerwerkskörper in den Ausgabeschacht gesteckt und gezündet.

Zeugen nahmen unmittelbar nach einem lauten Knall drei Personen im betroffenen Bereich wahr. Diese können wie folgt beschrieben werden:

Die erste Person war etwa 1,85 Meter groß, dunkel gekleidet und trug ein Oberteil mit Kapuze sowie weiße Schuhe.

Die zweite Person war etwa 1,75 Meter groß und war ebenfalls dunkel gekleidet.

Die dritte Person konnte nicht näher beschrieben werden.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Ergebnisse. Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/1003-0, in Verbindung zu setzen.