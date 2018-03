Weinheim-Lützelsachsen. (pol/mare) Zu mehreren Farbschmierereien ist es am Wochenende in Weinheim-Lützelsachsen gekommen. Das schreibt die Polizei.

Demnach wurden in der Zeit zwischen Samstagabend, 20 Uhr, und Sonntagmittag gegen 13 Uhr das Kriegerdenkmal in der Weinheimer Straße/Schlossgasse, ein Garagentor in der Weinheimer Straße sowie ein weiteres Garagentor Im Langgewann mit schwarzem und weißem Farbspray besprüht.

Der Bezirksdienst des Polizeireviers in Weinheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass es sich um ein- und denselben Täterkreis handelt.

Die Polizei bittet etwaige Zeugen um telefonische Meldung unter Telefon 0 62 01 / 1 00 30.