Weinheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es in der Bergstraße am Dienstagmorgen. Eine 31-jährige Radfahrerin war gegen 7.20 Uhr in Richtung Hemsbach unterwegs, als sie in Höhe der Straße "Römerloch" von einem Bus der Linie 632 überholt wurde. Nach Angaben der Radfahrerin hielt der Busfahrer dabei einen zu geringen Abstand. Als der Bus sie zur Hälfte überholt hatte, scherte er wieder nach rechts ein. Die Frau wich aus, blieb dabei am Bordstein hängen und stürzte auf den Gehweg. Der Bus-Fahrer setzte seine Fahrt einfach fort.

Die 31-Jährige erlitt beim Sturz eine Prellung. Angeblich habe eine Zeugin den Unfall beobachtet. Diese und weitere Zeugen, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0 zu melden.