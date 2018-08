Weinheim. (pol/rl) Zu einem Einbruch und einem versuchten Automatenaufbruch kam es in der Nacht zum Samstag. Gegen 3.35 Uhr betraten drei Täter das Gelände einer Autowaschanlage. Einer davon hebelte ein Fenster zur Waschhalle auf und kletterte dann ins Innere. Während die Komplizen draußen Schmiere standen, versuchte der Täter im Inneren eine Bürotür zu öffnen. Als das nicht klappte, schlug er die Glasscheibe der Tür ein und kam so in den Büroraum. Hier durchwühlte er die Behältnisse und erbeutete einen Geldbeutel und mehrere Hundert Euro Bargeld. Danach flüchteten die drei Täter in Richtung Bahngleise.

Die drei Männer sollen von schlanker Statur und etwa 20 bis 30 Jahre alt sein. Sie hatten alle einen Kapuzenpulli, Handschuhe und Sturmhauben an.

Nur einige Meter entfernt kam es in der Babostraße zu einem versuchten Automatenaufbruch. Ein Passant bemerkte gegen 8.10 Uhr den beschädigten Parkticket-Automaten und rief die Polizei. Die Täter hatten hatten die Abdeckung des Automaten aufgehebelt und versuchten, an die Geldkassette zu gelangen. Als das nicht klappte, flüchteten sie.

Ob für beide Taten dieselben Täter in Frage kommen, ist noch unklar. Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Weinheim unter der 06201/1003-0.