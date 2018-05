Weinheim. (pol/mare) In der Nach auf Sonntag wurden Beamte des Polizeireviers Weinheim gegen Mitternacht zu einem Verkehrsunfall im Bereich der Grillhütte an der sogenannten "Rentnereiche" gerufen. Das meldet die Polizei.

Vor Ort fanden sie zahlreiche feiernde Jugendliche, welche allesamt jedoch zunächst keine erforderlichen Hinweise zur Sachverhaltsaufklärung und der Erstversorgung der Verletzten geben wollten. Im weiteren Verlauf konnte festgestellt werden, dass ein 18-jähriger Fiat-Fahrer mit drei weiteren Fahrzeuginsassen einen Waldweg bergauf fuhr. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug.

Der Pkw soll sich dann mehrere Male überschlagen haben. Ein 18-jähriger Fahrzeuginsasse wurde dabei schwer verletzt, weshalb er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen wurde. Die drei weiteren Fahrzeuginsassen wurden ebenfalls vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert, konnten dieses jedoch unverletzt verlassen. Durchgeführte Überprüfungen des Fahrers auf eine Alkohol- oder Drogenbeeinflussung konnten diese nicht bestätigen. Der Einsatz wurde durch ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr und Rettungsdienst begleitet.

Die polizeilichen Ermittlungen werden durch das Polizeirevier Weinheim geleitet. Zeugenhinweise bitte unter 06201/1003-0.