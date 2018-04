Weinheim. (pol/rl) Von einem Exhibitionisten belästigt wurde eine 17-Jährige Radfahrerin am Montagvormittag. Die junge Frau war um 10.30 Uhr in der Waidallee unterwegs, als sie an einem langsam fahrenden Auto vorbeifuhr. Als der Fahrer durch das geöffnete Fenster nach ihr rief, blickte sie in den Wagen und sah, dass der Mann keine Hose trug und an seinem erigierten Glied herumhantierte. Dabei lächelte er die Frau provokativ an.

Der Mann soll ein "südeuropäischer Typ" sein, etwa Anfang 20, dunkle Haare und trug ein dunkles T-Shirt. Er fuhr einen VW Golf mit einem Unfallschaden an der Front. Hinweise erbittet die Polizei Weinheim unter der 06201/1003-0.