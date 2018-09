Weinheim. (pol/kau) Unbekannte brachen in der Nacht zum Montag in mehrere Läden in das Einkaufszentrum in der Dürrestraße ein. Kurz nach Mitternacht hebelten die Einbrecher laut Polizeibericht die Tür einer Bäckereifiliale auf und gelangten so ins Gebäude.

Die Täter erbeuteten Münzgeld und drei Kassen mit den Tageseinnahmen verschiedener Geschäfte. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Die Polizei Weinheim bittet um Hinweise unter Telefon 06201/10030.