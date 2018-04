Weinheim. (pol/mare) Am Montagmorgen zwischen 10.15 und 11.30 Uhr sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Römerstraße eingebrochen. Das meldet die Polizei.

Die Einbrecher durchsuchten die Wohnung, die unweit des Hauptbahnhofs liegt, und konnten unerkannten flüchten. Bisher steht noch nicht fest, ob die Täter etwas erbeuten konnten.

Die Ermittlungsgruppe Eigentum übernahm die Sachbearbeitung und sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Wahrnehmungen in diesem Zusammenhang gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 0621 / 174 4444 zu melden und ihre Wahrnehmungen mitzuteilen.