Weinheim. (pol/van) Ein kriminelles Duo hat sich in der Nacht zum Montag an einem Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht, wie die Polizei mitteilt.

Kurz nach 3 Uhr alarmierte ein Anwohner via Notruf die Beamten. Er hatte beobachtet, wie die zwei bislang Unbekannten den Zigarettenautomaten in der Boschstraße "knackten". Als der Zeuge den Rollladen öffnete, ließen die Männer ab und entfernten sich in Richtung der dortigen Kleingartenanlage.

Aufgrund des Geruchs und der weitreichenden Trümmern geht die Polizei davon aus, dass das Duo den Automaten gesprengt hat. Ob sie Packungen gestohlen haben und in welcher Höhe Schaden entstand, ist aktuell noch nicht geklärt. Die Polizei ermittelt.

Beide Täter dürften zwischen 20 und 30 Jahre alt sein. Sie trugen offenbar dunkle Kapuzenwesten.

Zeugen, die in der Boschstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Weinheim, Telefon 06201/10030, aufzunehmen.