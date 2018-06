Weinheim. (pol/mare) Auf dem Parkplatz eines Baumarktes in der Bergstraße in Höhe der Westtangente wurde am Montagvormittag zwischen 11.15 und 11.30 Uhr ein Mercedes-Benz beschädigt. Das teilt die Polizei mit.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hatte die B-Klasse im Bereich des rechten vorderen Kotflügels gerammt und sich danach einfach aus dem Staub gemacht, obwohl Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro entstand.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Weinheim unter Telefon 06201/10030 in Verbindung zu setzen.