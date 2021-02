Weinheim. (pol/lyd) Bereits am Sonntag wurde ein 38-jähriger Mann bei einer Auseinandersetzung in der Gutleuthausstraße verletzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilt, erlitt er eine Fraktur eines Fingers sowie Prellungen und Kratzwunden am Kopf.

Der 38-Jährige erstattete erst im Laufe des gestrigen Dienstags Anzeige beim Polizeirevier Weinheim. Demnach soll er sich mit einem 37-jährigen Mann gegen 15 Uhr am Tatort verabredet haben.

Im Laufe des Gesprächs soll die Situation auf offener Straße eskaliert sein, weshalb er zusammengeschlagen wurde. Gegen den 37-jährigen Verdächtigen sind die Ermittlungen wegen eines Körperverletzungsdelikts bereits eingeleitet.

Da nicht ausgeschlossen ist, dass die Auseinandersetzung von Anwohnern beobachtet wurde, werden diese wichtigen Zeugen gebeten, sich beim Polizeirevier Weinheim, unter Telefon 06201/1003-0 zu melden.