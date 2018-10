Viernheim. (pol/rl) Aus insgesamt vier BMW haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag die Multifunktionslenkräder sowie Navigationsgeräte ausgebaut. Zwei der Limousinen parkten in der Freiligrathstraße. Die anderen zwei Autos suchten sich die Kriminellen in der Klosterstraße und Einhardstraße aus.

In allen Fällen gingen die Täter nach dem ähnlichen Muster vor. Über die zerschlagene Dreiecksscheibe gelangten sie zwischen 0 und 6 Uhr ins Fahrzeuginnere, um die Teile ausbauen zu können. Der Gesamtschaden wird auf mindestens 20.000 Euro geschätzt.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich an die Kriminalpolizei (K21/22) in Heppenheim unter der 06252/7060.

In der Nacht zuvor wurden in Walldorf ebenfalls vier BMW aufgebrochen und geplündert.