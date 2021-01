Viernheim. (pol/kaf) Beamte der Polizeistation Lampertheim-Viernheim haben in der Nacht von Montag auf Dienstag überprüft, ob sich alle Autos auf der Landesstraße L3111 zwischen Lampertheim-Hüttenfeld und Viernheim an die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit halten. Wie die Polizei mitteilt, ist die Geschwindigkeit dort nachts auf 60 km/h beschränkt, weil es in den vergangenen Jahren dort immer wieder zu Wildunfällen gekommen war. Die Beschränkung hat laut Polizei zuletzt jedoch zu einer deutlichen Abnahme der Wildunfälle geführt.

In der Zeit von 0.15 Uhr bis 0.50 Uhr wurden die Fahrzeuge, die in Richtung Viernheim fuhren, einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Ein 34-jähriger Golf-Fahrer war mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 92 km/h deutlich schneller als die erlaubten 60 km/h. Wegen der Überschreitung wird dem 34-Jährigen ein Bußgeldbescheid in Höhe von 120 Euro zugestellt.