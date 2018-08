Viernheim. (pol/rl) Zeugen eines Raubüberfall Anfang August sucht die Kriminalpolizei. Eine 29-Jährige Frau war am Mittwoch, 1. August, gegen 14 Uhr in der Lampertheimer Straße gegenüber der dortigen Schule unterwegs. Plötzlich rempelte sie ein Mann von hinten an. Beim Stolpern riss ihr ein Komplize ihre Tasche aus der Hand. Danach rannte die beiden Männer davon.

Der 29-Jährigen zufolge trugen die Täter dunkle oder schwarze Baseball-Kappen. Einer davon trug eine kurze weiße Hose mit einem Muster. Wer den Vorfall oder etwas Verdächtiges in dem Zusammenhang an dem Mittwoch, 1. August, gegen 14 Uhr gesehen hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern des Kommissariats 10 in Heppenheim zu melden. Telefon: 06252/7060.