Viernheim. (pol/rl) Rund drei Tonnen Altmetall klauten Unbekannte von einem Gelände in der Straße "Am Sandhöfer Weg". Der Diebstahl von 1,5 Tonnen Kupfer und 1,5 Tonnen Stahl wurde gegen 15.30 Uhr am Sonntagnachmittag bemerkt. Unklar ist jedoch wann genau der Diebstahl stattfand. Die Polizei grenzte den Tatzeitraum auf Montag bis Samstag, 10. und 16. September, ein.

Aufgrund des Umfangs der Beute gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter ein entsprechendes Transportfahrzeug genutzt haben. Zeugen können sich unter der Rufnummer 06206/9440-0 bei der Polizei melden.