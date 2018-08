Weinheim. (pol/rl) Zwei Verletzte und erheblichen Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Dienstagvormittag. Ein 55-jähriger Mercedes-Fahrer war gegen 10 Uhr in der Lindenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Grundelbachstraße missachtete er die Vorfahrt einer 67-jährigen VW-Golf-Fahrerin, die auf der Grundelbachstraße in Richtung Birkenauer Talstraße fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß.

Die 87-jährige Beifahrerin im Mercedes sowie die Golf-Fahrerin wurden leicht verletzt. Beide Frauen kamen in Krankenhäuser. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Nach der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn noch gereinigt werden.