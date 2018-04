Weinheim. (pol/rl) Am frühen Freitagnachmittag kam es in der Viernheimer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 29-jähriger Peugeot-Fahrer war gegen 12.45 Uhr in Richtung Innenstadt unterwegs, als er einen 54-jährigen Ford-Fahrer überholte. Beim Wiedereinscheren touchierte er den Ford leicht, geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. Der Peugeot musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.