Weinheim. (pol/rl) Bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt wurde ein 48-jähriger Arbeiter am Dienstagnachmittag. Der Unfall fand gegen 15 Uhr bei Kranarbeiten auf einer Baustelle an der Bergstraße (Bundesstraße B3) statt. Der 48-Jährige kam per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Näheres ist noch nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei zum Unfallhergang dauern an.