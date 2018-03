A 659 bei Weinheim. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall kam es auf der A 659 zwischen Viernheim und Weinheim am Samstagabend. Ein 21-jähriger BMW-Fahrer war gegen 22.30 Uhr in Richtung Weinheim unterwegs. Vor dem Kreuz Weinheim am Anfang des Baustellenbereichs überholte ihn ein silberner Wagen. Nach dem Überholen scherte der Wagen kurz vor dem BMW auf die rechte Spur und streifte ihn dabei. Der BMW kam nach links von der Fahrbahn ab und streifte die Betongleitwand. Danach fuhr der silberne Wagen einfach weiter.

Bei dem Unfall entstand rund 2500 Euro Sachschaden. Näheres zu dem silbernen Wagen und seinem Fahrer ist nicht bekannt.