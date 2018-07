Schriesheim. (pol/jeu) Im Zeitraum von Dienstagnacht, 23.30 Uhr, bis Mittwochvormittag kam es in einer Eisdiele in der Talstraße sowie in einer Gaststätte in der Heidelberger Straße zu zwei Einbrüchen. Dies berichtete die Polizei.

Durch aufgehebelte Fenster konnten sich die Täter in beiden Fällen Zutritt verschaffen und Räumlichkeiten durchsuchen. Die Unbekannten stahlen Bargeld, zwei Musikboxen, Alkoholika und einen Beamer im Gesamtwert von 1500 Euro. Durch die beschädigten Fenster entstand zudem ein Schaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei schließt nicht aus, dass es sich in beiden Fällen um dieselben Täter handelt.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich unter Telefon 06203/61301 mit dem Polizeiposten Schriesheim oder unter Telefon 06201/10030 mit dem Polizeiposten Weinheim in Verbindung zu setzen.