Mit einem großen Aufgebot ist die Polizei auf dem Mathaisemarkt vertreten. Der Posten Schriesheim kann sich dabei auf die Unterstützung des Präsidiums in Mannheim verlassen. Foto: Kreutzer

Schriesheim. (pol/run) Von einem ruhigen Auftakt des Mathaisemarktes spricht die Polizei. Nachdem dem wetterbedingt ruhigen Freitagabend, fanden sich am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucher ein. Über das gesamte Wochenende kam es zu drei tätlichen Auseinandersetzungen unter Jugendlichen, dabei wurde niemand schwerer verletzt.

Am Samstag musste kurz vor Mitternacht ein 28-Jähriger in Gewahrsam genommen werden. Er hatte vor dem Festzelt herumgepöbelt und versucht trotz Hausverbot ins Zelt zu kommen. Nachdem er vom Sicherheitspersonal überwältigt worden war, wurde er der Polizei übergeben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2,5 Promille. Ein Arzt bescheinigte die Haftfähigkeit, wonach er seinen Rausch in der Zelle beim Revier Weinheim ausschlafen konnte.

Bei Jugendschutzkontrollen wurden 53 Personen überprüft, dabei wurden 14 Flaschen "Hochprozentiges" in Verwahrung genommen. Ein betrunkener Jugendlicher wurde an seine Eltern übergeben.